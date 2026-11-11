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Une chienne et son maître repèrent en 2 heures un chat coincé depuis 6 jours sous un conteneur


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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A Middleton-on-Sea, une localité anglaise du Sussex de l'Ouest, Ronnie, un jeune chat British Shorthair, a été heurté par une voiture avant de disparaître. Son collier GPS n'a pas permis de le localiser et sa propriétaire, Justine Langridge, s'est beaucoup inquiétée. Après des recherches restées vaines, la famille a sollicité un détective animalier et sa chienne Molly rapportait la BBC.

Illustration : "Une chienne et son maître repèrent en 2 heures un chat coincé depuis 6 jours sous un conteneur"
© The UK Pet Detectives

Âgé d'un an et demi, ce British Shorthair a disparu juste après le choc avec le véhicule. Malgré le collier GPS que le félin au pelage noir portait, ses proches n'ont pas réussi à remonter jusqu'à lui, et leurs premières recherches sont restées sans résultat.

Sa famille s'est alors tournée vers The UK Pet Detectives, une agence britannique spécialisée. Colin Butcher, son détective animalier, est arrivé accompagné de Molly, une chienne dont l'entraînement porte précisément sur la recherche de félins égarés.

Molly, chienne noire à poil bouclé, couchée dans l'herbe avec son harnais rouge
© The UK Pet Detectives

Un signal arrêté par le métal du conteneur

Sous le conteneur où Ronnie était bloqué, ni l'AirTag ni le collier de suivi ne parvenaient à émettre : le métal faisait barrage au signal. Il ne restait donc qu'une piste pour le retrouver, une fouille minutieuse du secteur confiée à Colin Butcher et à sa chienne.

2 heures de recherche ont suffi à la brave Molly et à son maître pour repérer Ronnie, qui se trouvait depuis 6 jours sous ce conteneur. Sortir le chat de là a ensuite demandé 2 heures de plus.

Conduit sans attendre chez un vétérinaire, Ronnie souffrait d'un bassin brisé à 2 endroits ainsi que d'une fracture en haut du fémur, qui a nécessité une opération.

« Le plus beau cadeau du monde ! »

Pour Justine Langridge, le jour de ces retrouvailles coïncidait avec une date qui comptait déjà : « C'était aussi notre anniversaire de mariage le jour où il a été retrouvé, alors c'était le plus beau cadeau du monde ! », a-t-elle confié.

Ronnie poursuit aujourd'hui sa convalescence au sein de sa famille. La route est encore longue avant un rétablissement complet, mais le félin est désormais à l'abri.

Ronnie aux côtés de sa maîtresse
© Justine Langridge

Près de 500 chats retrouvés grâce à Molly

Pour Colin Butcher, cette mission s'inscrit dans une longue série de chats retrouvés aux côtés de sa chienne. « Je travaille avec elle depuis 7 ans maintenant, près de 500 chats retrouvés, et à chaque fois elle réussit à les récupérer », a indiqué le détective animalier, avant d'ajouter : « Je suis toujours aussi émerveillé que la toute première fois que je l'ai vue. »

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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