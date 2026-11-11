« Il vit sa meilleure vie » : le chien de la directrice est devenu le confident des élèves de ce collège des Alpes-Maritimes (vidéo)

Au collège Jean-Baptiste Rusca de Saint-Dalmas-de-Tende, dans les Alpes-Maritimes (06), un Berger Australien accueille les élèves depuis 2022. Son histoire, relayée par Ici.fr , ne s'arrête pas là : le rôle de Newton va bien au-delà de celui d'une simple mascotte, d'après sa maîtresse…

Dans certains établissements, la mascotte marche à 4 pattes et attend les élèves dès l'entrée. C'est le cas à Saint-Dalmas-de-Tende, où Newton, un Berger Australien, a rejoint le collège Jean-Baptiste Rusca après la tempête Alex, afin d'apporter un peu de réconfort aux enfants traumatisés. Il n'a pas tardé à s'y faire une place, et sa popularité ne s'est pas démentie depuis.

En juin 2023, sa maîtresse, Pascale Pillant, qui dirige l'établissement, expliquait déjà aux médias combien cette présence pouvait aider les élèves. Le temps a passé, mais son constat n'a pas changé.

© Loïc Blache / FTV

Des salles d'examen aux séances de sport

Chaque matin, c'est lui qui attend les collégiens à l'entrée. La journée se poursuit ensuite à ses côtés : il est là pendant les épreuves d'examen, se glisse dans les cours de sport, et ceux qui traversent un moment délicat peuvent compter sur lui pour se sentir un peu plus sereins.

© Pascale Pillant

Son attrait est tel que, pour quelques élèves, retrouver Newton compte parmi les bonnes raisons de franchir la grille du collège !

Les internes, eux, profitent encore plus de sa présence au quotidien. Une histoire qui rappelle celle de cette chienne Labrador qui a transformé l'ambiance de son collège.

© Pascale Pillant / Facebook

Un confident qui en dit long

Pour Pascale Pillant, son rôle ne se limite pourtant pas au réconfort. Grâce à Newton, des situations personnelles particulièrement lourdes ont pu être repérées, et certains enfants ont ainsi reçu de l'aide.

De mascotte, la boule de poils est devenue, au fil du temps, un véritable confident pour les élèves.

Être connu de tout le collège ne semble rien avoir changé à son naturel. Les collégiens lui glissent d'ailleurs volontiers qu'il « vit sa meilleure vie » avec eux. Au vu de l'affection qu'il reçoit, difficile de leur donner tort !

L’info Woopets - Quels sont les avantages d’un chien de médiation à l’école ?

Comme l’illustre parfaitement Newton, la présence d'un chien de médiation à l'école offre de nombreux bienfaits aux élèves :

Apaiser les émotions : réduire le stress et l'anxiété ;

Favoriser la concentration : aider les enfants à mieux se recentrer ;

Développer l'empathie : apprendre la douceur, le respect et la bienveillance ;

Renforcer la confiance en soi : encourager les enfants à dépasser leurs appréhensions ;

Faciliter les échanges : stimuler la communication et les interactions sociales ;

Améliorer le climat scolaire : instaurer une ambiance plus sereine et chaleureuse.

En somme, un chien de médiation est un précieux allié du bien-être et de l'épanouissement des élèves.