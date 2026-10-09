À Marseille, les forces de l'ordre interviennent in extremis pour libérer un chien piégé sur un balcon en plein soleil

Le 29 septembre 2026, les forces de l’ordre sont intervenues à Marseille, après le signalement de riverains, afin de porter secours à un Bichon Frisé âgé de 7 mois. Celui-ci, enfermé sur un balcon sans eau ni nourriture depuis 3 jours, avait été abandonné par ses ex-propriétaires. Le retrait de l’animal a immédiatement été décidé.

Si les riverains de cet appartement situé dans le 5e arrondissement de Marseille n'avaient pas donné l’alerte, ce Bichon Frisé de 7 mois n’aurait sans doute pas survécu. Par chance, aucun n’est resté indifférent après avoir constaté que le pauvre animal était enfermé sur le balcon depuis 3 jours.

Une intervention immédiate

Après ces signalements, l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) a aussitôt ordonné le retrait de l’animal, permettant à la Police Municipale de Marseille d’intervenir. Celle-ci a pu récupérer le chien, baptisé Max, grâce à une échelle mise en place pour atteindre le balcon.

Veronique Scarica La SPAME / Facebook

Sans eau ni nourriture

Il n’avait ni eau ni nourriture, et il se trouvait « au milieu de ses excréments alors que l’appartement était vide », comme l’indiquait Véronique Scarica, présidente de la SPAME, lorsqu’il a été découvert par les officiers de la Police Municipale qui sont intervenus ce mardi 29 septembre 2026. Véronique précisait également sur sa publication Facebook que Max n’était même pas identifié.

Veronique Scarica La SPAME / Facebook

Un abandon suite à une séparation

Âgé de 7 mois, il a été abandonné par ses anciens propriétaires. En effet, d’après les informations recueillies par la police auprès des voisins, son ancienne maîtresse, conjointe du propriétaire de Max, aurait laissé le chien livré à lui-même, lorsqu’elle a quitté l’appartement.

Veronique Scarica La SPAME / Facebook

Max a été confié à la SPAME qui prendra soin de lui comme il se doit. « Nous sommes intervenus pour aller le chercher au commissariat. Cependant, tout le centre-ville de Marseille étant fermé pour cause de grève, la police municipale n'a rien lâché : ils ont décidé de me ramener Max en scooter à un point plus fluide de la ville. Après un passage chez notre vétérinaire, Max est désormais identifié et vacciné vermifugé et déparasité », précisait encore Véronique.

Veronique Scarica La SPAME (capture d'écran) / Facebook

Par ailleurs, sur ses réseaux sociaux, la Police Municipale de Marseille a tenu à remercier les personnes ayant contribué à ce sauvetage : « Un grand merci aux habitants qui ont eu le bon réflexe de nous alerter. Ce signalement a fait la différence ».