Ils étaient 7, propres, en bonne santé et sociables. Trouvés dans un centre de recyclage aux États-Unis, ces chiots ont été recueillis par la SPCA de Sacramento après leur abandon, où leur allure n'a pas tardé à faire parler tout le personnel... Quel est donc ce mélange original ?

Comment 7 chiots en si bon état ont-ils fini dans un centre de recyclage ? La question reste, encore aujourd'hui, sans réponse. Leur pelage propre, leur bonne santé et leur aisance avec les humains ont toutefois donné aux employés du refuge de la SPCA de Sacramento le sentiment qu'ils avaient connu un foyer avant d'être abandonnés.

Une fois la petite troupe confortablement installée au refuge, les salariés ont pris le temps de l'observer de plus près. Et le physique singulier de ces boules de poils n'a pas manqué de les surprendre !

© Sacramento SPCA

Une portée pas comme les autres

Comme le souligne The Dodo, certains chiots arboraient une barbe, une moustache et des sourcils touffus, contrairement à d'autres membres de la portée. Tous partageaient de grandes oreilles, mais aucune robe ne ressemblait à celle du voisin.

Au refuge, la question a vite tourné en boucle. Sarah Varanini, responsable de la communication de la SPCA de Sacramento, explique que ses collègues n'ont cessé de se demander les uns aux autres s'ils avaient vu cette portée de chiots à l'allure surprenante. Elle a elle-même marqué un temps d'arrêt en se demandant ce que pouvaient bien être ces petits poilus.

Croisés Malinois, Terrier, Schnauzer, Pitbull... Chaque membre de l'équipe a émis une hypothèse. Certains agents animaliers ont même supposé - avec humour - qu'ils avaient du sang de dingo !



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Des chiots qui ne passent pas inaperçus sur les réseaux sociaux

Le refuge a présenté ses nouveaux protégés sur les réseaux sociaux, et les internautes ont été nombreux à s'interroger sur les croisements possibles.

Un avis a toutefois fait consensus : ces jeunes canidés ressemblaient aux toutous de L'Île aux chiens, le film de Wes Anderson !

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Tous adoptés... mais le mystère demeure

Quelle que soit leur origine, personne ne pouvait nier qu'ils étaient adorables. Le jour même de leur mise à l'adoption, 6 chiots ont trouvé une famille. Le dernier a lui aussi été adopté dès le lendemain.

Le passé de la fratrie restant inconnu, le refuge n'a pas pu percer l'énigme de leur race. Tout n'est pas perdu pour autant, car il existe des tests ADN pouvant apporter des réponses. « Un adoptant a déjà indiqué en commentaire sur Facebook avoir envoyé un test ADN, et nous avons hâte d'en connaître les résultats », conclut la SPCA de Sacramento.