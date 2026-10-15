Devant la boutique d'occasion d'Animal Aid of Tulsa, dans l'Oklahoma (États-Unis), 5 chiots ont été abandonnés en dehors des heures d'ouverture, avant de s'échapper de leur caisse et de se retrouver sur le parking. L'association, qui manque déjà de place pour ses pensionnaires, demande de l'aide, rapportait KTUL le 7 octobre 2026.

Une caisse posée devant la porte, puis des chiots en liberté

Le samedi 3 octobre au soir, alors que la boutique tenue par l’association à Tulsa était fermée, 5 chiots ont été déposés devant l’établissement, enfermés dans une caisse

Les jeunes canidés ont réussi à s'en extraire et se sont mis à errer sur le parking. D'après l'association, ils seraient âgés d'environ 17 semaines.

Un refuge déjà en surcapacité

L'arrivée de ces chiots abandonnés survient alors que la structure manque déjà de place. Les membres du personnel expliquent que le refuge est en surcapacité, tandis que les candidatures de familles d'accueil et d'adoptants restent rares.

© Animal Aid of Tulsa / Facebook



L'association lance donc un appel à l'aide : celles et ceux qui peuvent offrir du temps, un soutien financier ou du matériel sont invités à prendre contact avec Animal Aid of Tulsa.

Une voiture filmée par la vidéosurveillance

Des images de vidéosurveillance ont capté la voiture ayant servi à abandonner les chiots. Toute personne disposant d'informations sur ce véhicule ou sur les animaux est priée de se manifester auprès de l'association.

Dans l’Oklahoma, l’abandon d’un animal peut être puni d’une amende maximale de 500 dollars (440 euros) et d’un an d’emprisonnement. Si les faits constituent également un acte de cruauté envers les animaux, les peines peuvent atteindre 5 000 dollars (4 440 euros) d’amende et cinq ans d’emprisonnement.

En attendant, l'association compte sur les dons et sur de nouvelles familles d'accueil pour prendre soin des 5 rescapés.