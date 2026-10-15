  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Faits Divers
  5. 5 chiots abandonnés devant une boutique fermée s’échappent de leur caisse et errent sur le parking

5 chiots abandonnés devant une boutique fermée s’échappent de leur caisse et errent sur le parking


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Devant la boutique d'occasion d'Animal Aid of Tulsa, dans l'Oklahoma (États-Unis), 5 chiots ont été abandonnés en dehors des heures d'ouverture, avant de s'échapper de leur caisse et de se retrouver sur le parking. L'association, qui manque déjà de place pour ses pensionnaires, demande de l'aide, rapportait KTUL le 7 octobre 2026.

Illustration : "5 chiots abandonnés devant une boutique fermée s’échappent de leur caisse et errent sur le parking"
© Animal Aid of Tulsa / Facebook

Une caisse posée devant la porte, puis des chiots en liberté

Le samedi 3 octobre au soir, alors que la boutique tenue par l’association à Tulsa était fermée, 5 chiots ont été déposés devant l’établissement, enfermés dans une caisse

Les jeunes canidés ont réussi à s'en extraire et se sont mis à errer sur le parking. D'après l'association, ils seraient âgés d'environ 17 semaines.

Capture d'écran du reportage sur les chiots abandonnés devant la boutique
© Animal Aid of Tulsa / Facebook

Un refuge déjà en surcapacité

L'arrivée de ces chiots abandonnés survient alors que la structure manque déjà de place. Les membres du personnel expliquent que le refuge est en surcapacité, tandis que les candidatures de familles d'accueil et d'adoptants restent rares.

Les chiots blottis les uns contre les autres après leur sauvetage© Animal Aid of Tulsa / Facebook

L'association lance donc un appel à l'aide : celles et ceux qui peuvent offrir du temps, un soutien financier ou du matériel sont invités à prendre contact avec Animal Aid of Tulsa.

Une voiture filmée par la vidéosurveillance

Des images de vidéosurveillance ont capté la voiture ayant servi à abandonner les chiots. Toute personne disposant d'informations sur ce véhicule ou sur les animaux est priée de se manifester auprès de l'association.

Dans l’Oklahoma, l’abandon d’un animal peut être puni d’une amende maximale de 500 dollars (440 euros) et d’un an d’emprisonnement. Si les faits constituent également un acte de cruauté envers les animaux, les peines peuvent atteindre 5 000 dollars (4 440 euros) d’amende et cinq ans d’emprisonnement. 

En attendant, l'association compte sur les dons et sur de nouvelles familles d'accueil pour prendre soin des 5 rescapés.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Cinq chiens sauvés ont besoin de voyageurs pour les accompagner en avion jusqu’à Paris Emotion

Cinq chiens sauvés ont besoin de voyageurs pour les accompagner en avion jusqu’à Paris

Parmi les petits rescapés pris en charge par l’association L’Homme et son Chien, certains sont originaires de...

14/10/26 | Par J. Voisart