10 chiens policiers ont distingué de vrais jumeaux à leur odeur dans une expérience scientifique

Leur nez est leur super-pouvoir. Depuis des décennies, les chiens policiers sont d'ailleurs capables de retrouver une personne à partir de son odeur. Mais peuvent-ils aller jusqu’à distinguer 2 vrais jumeaux qui partagent le même ADN ? Des chercheurs tchèques ont tenté l’expérience avec 10 Bergers Allemands. Et leurs résultats sont pour le moins bluffants…

Les vrais jumeaux possèdent un patrimoine génétique quasiment identique, au point que les techniques d’analyse ADN utilisées en criminalistique peuvent parfois ne pas permettre de les distinguer. Pourtant, l’ADN ne dit pas tout de notre identité biologique : notre odeur corporelle résulte en effet de nombreux facteurs et pourrait constituer une signature plus subtile. C’est cette hypothèse que des chercheurs tchèques de l'université de Prague ont cherché à explorer en faisant appel à des chiens policiers spécialement entraînés à identifier les odeurs humaines. Leur objectif : déterminer si, malgré leur proximité génétique exceptionnelle, 2 vrais jumeaux dégagent une odeur suffisamment différente pour être distingués par un nez canin.

Des chiens policiers face à l’énigme des jumeaux

Dans cette étude publiée dans la revue PLOS One*, les chercheurs ont fait appel à 10 Bergers Allemands policiers, entraînés à l’identification d’odeurs, et à 4 paires de jumeaux, dont 2 paires de vrais jumeaux. Des échantillons ont été recueillis sur des carrés de coton, puis présentés aux chiens parmi plusieurs autres odeurs. À chaque fois, le chien devait retrouver l’odeur correspondante, sans que son maître sache où elle se trouvait ni quel résultat était attendu. Il s'agissait d'un protocole soigneusement contrôlé pour déterminer si le flair canin pouvait réellement faire la différence entre 2 jumeaux génétiquement identiques.

© PLOS One

Le résultat : les chiens font mouche

Le résultat de cette petite expérience est spectaculaire : les 10 chiens ont en effet réussi à distinguer les odeurs des 2 jumeaux homozygotes à chaque essai, avec 120 identifications correctes sur 120 et aucune erreur ! Même élevés dans le même environnement et avec la même alimentation, les jumeaux semblaient donc présenter une empreinte olfactive suffisamment différente pour ces chiens spécialement entraînés. Leur chimioperception (autrement dit leur capacité à détecter et différencier les molécules odorantes) leur ont ainsi permis une véritable bio-détection de l’identité individuelle.

Cela ne signifie évidemment pas que nos amis les chiens sont capables de « sentir l’ADN ». Ils perçoivent plutôt des différences chimiques liées à la physiologie, au développement ou à l’environnement de chaque personne. De même, ce résultat spectaculaire reste à interpréter avec prudence, car l’étude ne porte que sur seulement 2 paires de jumeaux monozygotes et 10 chiens spécialisés. Il ne permet donc pas d’affirmer que tous les chiens pourraient distinguer tous les vrais jumeaux, ni que leur flair pourrait remplacer les analyses ADN en criminalistique. Il soulève toutefois une question fascinante : qu’est-ce que nos toutous perçoivent réellement lorsqu’ils reconnaissent l’odeur d’une personne ?

* Ludvík Pinc, et al., « Dogs Discriminate Identical Twins », PLOS One, June 15, 2011.