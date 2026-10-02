Votre chat rapporte ses jouets dans votre lit, mais ce n’est pas forcément pour vous faire un cadeau

Comme chaque matin, vous ouvrez les yeux et découvrez une peluche soigneusement déposée sur votre lit. Votre chat aurait-il décidé de vous faire un cadeau ? Pas exactement… En réalité, votre lit pourrait bien être aux yeux de votre matou l’endroit idéal pour mettre ses petites « proies » à l’abri. Explications.

De nombreux propriétaires de félins se réveillent parfois avec une souris en peluche sur l’oreiller, une balle coincée sous la couette ou un jouet préféré soigneusement déposé à leurs côtés. Si votre chat aussi transforme régulièrement votre lit en réserve de petits trésors, ce drôle de rituel n’est probablement pas un hasard. En rapportant ses jouets dans cet espace familier, il peut en effet reproduire à sa manière le comportement d’un félin qui met une proie à l’abri. Et s’il choisit précisément votre lit, c’est peut-être parce qu’il le considère comme l’un des endroits les plus sûrs de son domaine vital.

Le lit, une zone sécurisée

Pour votre chat, le lit est bien plus qu’un simple endroit douillet où faire la sieste : il peut constituer une véritable zone d’isolement au sein de son domaine vital, un espace familier où il se sent parfaitement en sécurité. Lorsqu’il rapporte un jouet, il peut ainsi chercher à mettre cette « proie » symbolique à l’abri, dans une logique de protection de ressource. Même dans le confort de nos foyers, nos petits félins conservent en effet certains comportements hérités de leurs ancêtres chasseurs : saisir, transporter, cacher ou rapporter un objet peut ainsi reproduire, sous une forme ludique, certaines séquences de la chasse.

Par ailleurs, choisir votre lit n’a rien d’anodin : imprégné de vos odeurs et de celles du foyer, il offre des repères rassurants qui participent à une forme de sécurisation olfactive. En transportant puis en manipulant son jouet, votre chat y dépose aussi ses propres marqueurs odorants, mêlant ainsi son odeur à la vôtre. Le précieux butin trouve alors sa place dans un espace perçu comme particulièrement sûr.

Une déclaration d’affection ?

Alors, que peut nous apprendre ce comportement sur notre relation avec les chats ? Lorsque votre compagnon à moustaches transporte régulièrement ses jouets jusqu’à votre lit, plusieurs explications sont possibles : recherche de sécurité, habitudes, attachement à son environnement ou encore expression d’un comportement de prédation détourné vers le jeu.

Pour autant, il est difficile d’affirmer que votre petit moustachu vous apporte véritablement un « cadeau ». Ce comportement peut simplement être renforcé par le plaisir du jeu, par l’habitude ou par le sentiment de sécurité que lui procure votre présence. Votre lit, chargé de vos odeurs et associé au repos, constitue justement un territoire commun particulièrement rassurant. Et si certains chats le font régulièrement tandis que d’autres ne déposent jamais une seule peluche sur le lit, c’est tout simplement que chaque félin possède ses propres habitudes et ses préférences.

Alors, si vous retrouvez chaque matin une petite collection de souris et autres joujoux au pied de votre lit, prenez-le comme un signe de confiance de votre compagnon : il a simplement choisi l’endroit le plus rassurant de son territoire pour garder ses précieux trésors… tout près de vous.