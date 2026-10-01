Lors d’un déménagement, une chatte glisse sous le parquet et reste coincée 5 jours à l’intérieur d’un mur

John DeBacker a décidé de faire son possible pour sortir Lola du piège dans lequel elle s’est glissée au moment du déménagement de ses propriétaires, et il y est parvenu. Il aura fallu du temps, une équipe investie et des outils de chantier pour enfin extraire la chatte et lui procurer les soins nécessaires.

C’est dans la banlieue de New York (États-Unis), que John DeBacker a été sollicité pour un sauvetage plutôt hors du commun, raconte NY Post. Perçu comme un héros, celui qui porte un t-shirt avec l’inscription « Catman », cet habitué des sauvetages a cru qu’il ne parviendrait pas à ses fins, jusqu’à ce qu’il tienne enfin la chatte dans ses bras.

Une cachette inatteignable

C’est au moment du déménagement de ses propriétaire que la chatte s’est glissée sous une latte de parquet. L’espoir d’attraper la chatte restait envisageable, jusqu’à ce qu’elle glisse un peu plus bas, au niveau de l’intérieur d’un mur, avec la tête en bas.

Une solution, percer le mur

John DeBacker qui pratique le sauvetage depuis 15 ans a d’abord tout fait pour identifier précisément l’endroit où la chatte se trouvait. Un entrepreneur est ensuite venu lui prêter main forte et s’est muni d’une scie pour percer un trou, qui a permis de glisser une caméra souple dans le mur.

Une fois l’emplacement précisé, l’équipe a ouvert le mur plus largement, avec une scie silencieuse pour ne pas effrayer Lola qui se trouvait dans une posture très dangereuse, et en détresse après 5 jours sans manger, si ce n’est des morceaux d’isolation qui contiennent des matériaux très toxiques.

« C’est assez miraculeux »

Lola a été sortie aussi délicatement que possible par les pattes arrière. L’opération fut délicate pour l’animal qui a vécu la tête en bas durant 5 jours. Le sauveteur explique : « C’est assez miraculeux que le chat y ait survécu 5 jours sans nourriture ni eau. Quand vous êtes à l’envers, tout le sang se précipite dans votre tête ».

Admise aux urgences, la chatte se prépare à un période de rémission.

Comment gérer un chat durant un déménagement ?

Le déménagement est une source de stress pour les animaux. Pour le chat, plusieurs précautions sont à prendre pour éviter les fugues ou les incidents :