Contrairement aux idées reçues, un chat ne peut pas attraper de vers intestinaux en buvant du lait

Le lait de vache peut-il transmettre des vers aux chats ? Cette croyance, encore bien ancrée chez de nombreux propriétaires, est fausse. Bien qu’il ne provoque pas l’apparition de ces parasites intestinaux, il peut perturber fortement la digestion de votre félin, notamment à cause du lactose .

Rassurez-vous, un chat ne développe pas de vers intestinaux parce qu’il boit du lait de vache. Ces parasites internes pénètrent l’organisme par d’autres moyens. Les vers ronds, par exemple, peuvent être attrapés en avalant des œufs présents dans un environnement contaminé ou en mangeant une proie infectée. Les ténias, quant à eux, sont souvent transmis lorsqu’un matou avale une puce infestée pendant sa toilette ou chasse un petit rongeur infecté.

Pour protéger votre compagnon aux longues moustaches, vous pouvez lui proposer un vermifuge plusieurs fois par an sur recommandation de votre vétérinaire. Le produit et la fréquence dépendent de son âge et de son mode de vie. De plus, administrez-lui régulièrement un anti-puces, limitez l’accès aux proies et nettoyez fréquemment ses accessoires.

Et si vous suspectez la présence de vers chez votre moustachu adoré ? Nous vous invitons à consulter votre vétérinaire sans plus attendre pour traiter l’infestation et le soulager, plutôt que de chercher la cause dans la gamelle de lait.

Un chat peut-il boire du lait de vache ?

Même s’il ne transmet pas de vers, le lait de vache n’est pas recommandé pour nos amis félins. Une quantité importante peut causer des troubles digestifs, avec des diarrhées et parfois des vomissements.

En outre, il n’est pas nécessaire à l’alimentation d’un chat adulte. Pour s’hydrater correctement, il doit disposer en permanence d’une eau fraîche, propre et régulièrement renouvelée. Le lait ne doit jamais la remplacer.

L’info Woopets : quel lait donner à un chaton non sevré qui doit être biberonné ?

Un très jeune félin privé de sa mère a besoin de lait, mais pas celui issu de la vache. Son alimentation doit reposer sur un lait maternisé formulé spécialement pour les chatons en pleine croissance. Ces solutions sont conçues pour répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.

Quid de la préparation ? Il doit être préparé et donné selon les indications du fabricant ou les conseils de votre vétérinaire. Chez un chaton nouveau-né, une erreur de préparation, une quantité trop importante ou un débit trop rapide au biberon peut entraîner des soucis digestifs, voire une fausse route.