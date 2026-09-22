Saumos, le chaton abandonné dans une poubelle, rejoint la caserne des pompiers qui l’ont sauvé

Ça y est, le grand jour est arrivé : Saumos a posé ses petites pattes dans sa nouvelle maison ! Le chaton, sauvé par les pompiers de Bassens pendant les incendies en Gironde (33) cet été, a rejoint définitivement la caserne après une période de transition dans une association locale. Et visiblement, il n’a pas mis longtemps à prendre ses marques auprès de ses nouveaux compagnons !

C’est le 14 septembre que l’association Les Chats’Pitres de la Presqu’Île a annoncé l’heureuse nouvelle sur Facebook : Saumos, le petit chaton sauvé lors de l’incendie qui avait ravagé la Gironde il y a quelques semaines, a enfin intégré la caserne de Bassens, près de Bordeaux. Cette arrivée a évidemment fait fondre les soldats du feu, ravis d’accueillir leur adorable petite mascotte.

Une transition pleine de douceur

Son histoire avait commencé dans des circonstances dramatiques. Retrouvé abandonné dans une poubelle pendant le méga-feu de Gironde, Saumos a été sauvé par les pompiers avant d’être confié à l’association Les Chats’Pitres de la Presqu’Île.

© Les Chats’Pitres de la Presqu’Île / Facebook

Le temps d’être sevré, pucé, vacciné et de grandir en sécurité, le petit chat a été accueilli dans une famille de transition. Mais ses sauveteurs ne l’ont jamais oublié : tout au long de cette période, les pompiers de Bassens sont venus lui rendre visite, déjà totalement sous le charme.

Après quelques semaines de soins pleines de douceur et de jeux, le petit Saumos a enfin rejoint définitivement la caserne.

Un départ plein d’émotion pour l’association qui l’avait pris en charge : « Nous l’avons accompagné, entouré, choyé, et aujourd’hui, nous avons eu l’immense bonheur de le voir rejoindre sa famille pour la vie : nos sapeurs-pompiers de Bassens. », assure l’un de ses représentants sur Facebook.

© Les Chats’Pitres de la Presqu’Île / Facebook

Une nouvelle vie commence à la caserne

À peine arrivé à la caserne, Saumos semble déjà se sentir chez lui. Entre la découverte de son nouvel environnement, la prise de nouveaux repères et les retrouvailles avec ses compagnons à 2 pattes, le petit chat s’acclimate parfaitement à sa nouvelle vie.

© @saumoschatpompierdebassens / Instagram

L’adorable boule de poils compte bien prendre son rôle de mascotte très au sérieux. « Auprès de ceux qui risquent chaque jour leur vie pour protéger la nôtre, Saumos aura une belle mission : apporter du réconfort, de la douceur et beaucoup de ronrons après les journées difficiles. », explique l’association.

Une mission qu’il semble déjà remplir à merveille !

Le petit chat est même devenu une véritable vedette sur Instagram, où près de 16 000 admirateurs suivent d’ores et déjà ses aventures.

Il commence aussi à participer à la communication des pompiers, avec notamment un message plein d’enthousiasme pour leur prochaine course d’orientation !

Bref, Saumos n’a peut-être pas de lance à incendie, mais il sait déjà réchauffer les cœurs. Avec Les Chats’Pitres de la Presqu’Île, on ne lui souhaite qu’une chose : « Bonne route, Saumos, petit pompier à 4 pattes ! »