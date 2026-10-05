Votre chat peut manger du jaune d’œuf bien cuit, mais en petite quantité et seulement de temps en temps

À l’instar du blanc d’œuf cru, le jaune est-il mauvais pour la santé des chats ? Les 2 substances ne présentent pas le même risque. Si vous souhaitez en proposer de temps en temps à votre fidèle compagnon aux pattes de velours, il est essentiel de bien les cuire. On vous explique tout ce que vous devez savoir pour préserver la santé de votre petit félin.

Le jaune d’œuf n’est pas toxique pour le chat et se distingue du blanc par sa teneur en biotine, une vitamine du groupe B essentielle au fonctionnement de l’organisme. Elle intervient notamment dans le métabolisme et contribue à la santé de la peau et du pelage.

Le problème vient donc moins du jaune lui-même que de la façon dont l’œuf est consommé. Un jaune cru ne contient pas l’avidine responsable du blocage de la biotine. Pour autant, donner du jaune cru à un petit félin n’est pas sans risque !

Comme d’autres aliments crus d’origine animale, l’œuf peut être contaminé par des bactéries pathogènes. La salmonellose peut provoquer des soucis digestifs chez nos moustachus adorés. Nous vous recommandons de privilégier l’œuf bien cuit, sans sel, beurre, huile ni assaisonnement. Le jaune cuit peut être proposé en petite quantité, car il reste assez riche en matières grasses et en calories. Il peut faire office de friandise ponctuelle, mais ne pas remplacer une alimentation complète et équilibrée.

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Qu’en est-il du blanc d’œuf ?

Le blanc d’œuf cru contient de l’avidine, une protéine capable de se fixer sur la biotine et d’empêcher son absorption. Une consommation importante et répétée peut donc favoriser une carence en biotine. Chez le chat, elle se traduit par des troubles cutanés et un pelage en mauvais état.

Quant au blanc cuit, il peut être consommé de temps en temps par votre félin, en petite quantité et sans ajout d’autres ingrédients, car la cuisson neutralise l’avidine et réduit le risque lié aux bactéries.

L’info Woopets : faut-il s’inquiéter si votre chat a mangé un œuf cru ?

Un matou qui s’est fait plaisir avec un œuf cru n’est pas forcément en danger. En règle générale, une petite quantité ingérée ne provoque pas de problèmes chez un félin en bonne santé.

Le principal risque vient, toutefois, des bactéries présentes dans les œufs crus, comme les salmonelles, qui peuvent entraîner des troubles digestifs (vomissements, diarrhées…). Et comme expliqué précédemment, l’avidine contenu dans le blanc cru peut limiter l’absorption de la biotine en cas de consommation régulière et importante.

Si votre chat a goûté ou mangé une portion d’œuf cru, surveillez son état général dans les heures qui suivent. Un signe anormal qui persiste, une forte fatigue ou encore une perte d’appétit imposent une consultation chez le vétérinaire.