Votre chat boit dans votre verre malgré sa gamelle pleine : les raisons possibles de cette préférence

Vous lui avez pourtant préparé une grande gamelle d’eau fraîche, alors pourquoi votre chat préfère-t-il systématiquement venir boire dans votre verre ? Il y a en réalité plusieurs explications à ce petit chapardage...

C’est une scène courante chez de nombreux propriétaires de chat : à peine avez-vous posé votre verre d’eau sur la table que votre petit félin se précipite pour y boire. Il a pourtant son propre bol d’eau soigneusement rempli ! De quoi s’interroger sur cette drôle de préférence… Et si, cela cachait finalement une histoire de bien-être et de confiance ?

Pourquoi votre chat préfère-t-il votre verre d’eau ?

Si votre chat préfère votre verre d’eau à sa gamelle, c’est peut-être tout simplement parce qu’il réunit plusieurs éléments qui correspondent à son comportement d’hydratation naturel.

Placé en hauteur, votre verre lui offre un point d’observation plus confortable et peut renforcer son sentiment de sécurité environnementale pendant qu’il boit. L’eau y est aussi souvent plus fraîche, renouvelée régulièrement et sans odeur persistante : dans la nature, les chats ont en effet tendance à éviter les eaux stagnantes, potentiellement contaminées, et peuvent être attirés par une eau fraîche et en mouvement.

Le contenant joue également un rôle. Un verre suffisamment large peut en effet limiter le contact des moustaches avec les bords, ce qui peut éviter une sensation d’inconfort parfois associée à la fatigue des vibrisses (whisker fatigue).

Et puis, il y a vous ! Par curiosité, par attachement ou simplement par mimétisme, votre chat peut trouver votre verre particulièrement intéressant parce que vous l’utilisez vous-même. Alors, entre une eau fraîche, le confort des vibrisses, une hauteur rassurante et l'envie de faire comme son humain, votre verre a décidément de sérieux arguments !

Faut-il pour autant lui laisser boire dans votre verre ? Pourquoi pas, si le verre est propre et que cela ne vous dérange pas ! Mais plutôt que de devoir partager votre eau à chaque repas, le plus intéressant est de comprendre ce qui attire votre chat et de recréer ces conditions dans sa propre gamelle afin de lui offrir une alternative tout aussi séduisante.

L’info Woopets - Comment donner envie à votre chat de boire davantage ?

Nos petits félins sont souvent de petits buveurs. Pour encourager votre chat à boire davantage, quelques petits changements peuvent faire toute la différence :

Multipliez les points d’eau dans la maison ;

Testez différents récipients (verre, céramique ou inox) ;

Privilégiez une gamelle large, pour éviter que ses vibrisses touchent les bords ;

Renouvelez l’eau régulièrement pour qu’elle reste fraîche ;

Essayez une fontaine à eau s’il apprécie l’eau en mouvement ;

Éloignez l’eau de la nourriture et de la litière si votre chat préfère boire dans un autre endroit.

Quelques essais suffisent souvent pour découvrir ce qui lui plaît le plus et lui donner envie de délaisser votre verre pour retrouver sa propre gamelle !

Enfin, si au contraire, vous remarquez que votre chat se met soudainement à boire beaucoup plus que d’habitude, mieux vaut rester attentif et en parler à votre vétérinaire : une augmentation importante de la consommation d’eau peut parfois être le signe d’un problème de santé.