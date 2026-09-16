Pourquoi votre chat préfère-t-il boire l'eau de la douche ?

Votre chat boude sa gamelle d’eau mais accourt dès que vous ouvrez la douche ? Cela est peut-être difficile à croire, mais derrière cet étrange comportement se cache une logique toute féline. L’eau en mouvement est en effet plus attirante pour votre minou que l’eau stagnante, notamment parce qu’elle lui évoque une source plus fraîche et potentiellement plus propre. On vous en dit plus dans cet article.

Vous avez beau remplir sa gamelle d’eau fraîche, votre chat préfère toujours attendre que vous preniez votre douche pour venir boire. Mais pourquoi fait-il donc cela ? Cette drôle d’habitude est en réalité liée à des préférences très félines, héritées en partie de ses ancêtres sauvages.

L’eau en mouvement : une préférence instinctive

Si votre petit moustachu préfère lécher l’eau de votre bac de douche au lieu de boire dans son bol d’eau, c’est loin d’être un simple caprice. En effet, nos amis les chats sont particulièrement sensibles à la fraîcheur, au mouvement et à la propreté de l’eau. Une partie de ce comportement s’explique par leur aversion à la stagnation, héritée de leur instinct de survie : dans la nature, une eau en mouvement peut en effet être perçue comme plus fraîche et potentiellement moins exposée aux bactéries et autres contaminants qu’une eau immobile. Une eau qui circule (comme celle de votre douche par exemple) se renouvelle davantage et présente moins les caractéristiques d’une eau stagnante.

À l’inverse, une gamelle remplie une fois par jour peut rester plusieurs heures sans bouger, se réchauffer légèrement et prendre les odeurs de son environnement. Le nez très sensible du chat peut alors détecter des variations que nous ne remarquons pas. L’oxygénation de l’eau, son mouvement et sa fraîcheur peuvent dès lors rendre un filet d’eau du robinet, de la douche ou d’une fontaine particulièrement attractif.

Ainsi, même s’il paraît étrange à vos yeux, le choix de boire dans la douche fait partie du comportement d’hydratation de votre petit compagnon : en privilégiant une eau qui coule, il suit un réflexe naturel qui l’incite à rechercher une source d’eau fraîche et en mouvement, plutôt qu’une eau qui lui semble avoir stagné.

L’info Woopets - Comment rendre la gamelle d’eau de votre chat plus séduisante ?

Si votre chat boude sa gamelle d’eau et préfère boire au robinet ou dans la douche, quelques gestes simples peuvent la rendre plus attractive. L’objectif est de proposer à votre petit félin une eau fraîche, propre et accessible, sans le forcer à boire dans sa gamelle :