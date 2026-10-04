Une enquête auprès de plus de 4 000 propriétaires décrit les griffoirs les plus utilisés par les chats

Et si votre chat n’utilisait pas son griffoir en raison du modèle qui ne lui convient pas ? Une étude menée auprès de plus de 4 000 propriétaires de félins dans 30 pays s’est intéressée aux habitudes de griffage de leurs petits moustachus. Les réponses recueillies par les chercheurs permettent de mieux cerner les supports les plus appréciés.

Faire ses griffes est un comportement naturel chez nos compagnons aux pattes de velours. Mais tous les types de griffoir leur conviennent-ils ? Des chercheurs ont voulu identifier les caractéristiques des supports de griffage les plus utilisés par nos amis félins, et comprendre ce qui pouvait favoriser leur utilisation ou limiter les griffades sur les meubles.

Pour mener leur enquête, les scientifiques ont diffusé un questionnaire en ligne pendant 4 mois qui a permis de récolter les témoignages de 4 331 propriétaires répartis dans 39 pays. Les participants ont renseigné les habitudes de leur chat, les supports disponibles à la maison et les matériaux utilisés. Les auteurs de l’étude, publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery*, ont ensuite comparé les préférences rapportées selon l’âge des animaux et les caractéristiques de l’accessoire.

Les griffoirs verticaux en tête de liste

Parmi les différents revêtements proposés, la corde sisal est particulièrement appréciée par les jeunes chats, suivis par le tapis et le carton. Chez les matous plus âgés, le tapis griffoir semble être privilégié.

Quid de la forme ? Les supports verticaux font partie des modèles les plus utilisés par les moustachus. Les arbres à chat comprenant plusieurs niveaux sont également prisés.

Les scientifiques ont aussi relevé une utilisation plus fréquente des griffoirs mesurant moins de 91 centimètres ; une hauteur qui permet au félin de se redresser et d’étirer complètement son corps pendant qu’il use ses griffes.

Des résultats qui montrent des tendances, mais tous les chats n’ont pas les mêmes goûts

D’après ces résultats, un griffoir vertical, recouvert de corde sisal et suffisamment haut (mais aussi stable) pour permettre un étirement complet semble être le support le plus apprécié par les chats.

Toutefois, il faut garder en tête que cette étude repose sur les observations des propriétaires et permet uniquement de faire ressortir des tendances. Cela ne signifie pas que tous les petits félins partagent les mêmes goûts !

* « Owner observations regarding cat scratching behavior: an internet-based survey », Colleen Wilson, Melissa Bain, Theresa DePorter, Alexandra Beck, Vanessa Grassi, Gary Landsberg, Journal of Feline Medicine and Surgery, juillet 2016.