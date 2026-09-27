Un chaton est volé dès son premier jour au service des adoptions, puis ramené au refuge le lendemain

Le parcours de Marin a été marqué par de graves problèmes oculaires, et son enlèvement au refuge a marqué un nouveau bouleversement dans son histoire. C’est lors de son premier jour au service des adoptions que le chaton a disparu, volé par un visiteur. Par chance, après l’appel lancé par la direction, Marin a été ramené en sécurité.

Les espoirs étaient nombreux pour Marin lorsqu’il est enfin arrivé au moment de son parcours où il allait pouvoir être adopté, au refuge Tri-County Humane Society. Le chaton venait de traverser une longue phase de rémission faisant suite à de lourds troubles oculaires, explique PetHelpful.

Une journée « incroyablement stressante »

En effet, son placement à la section adoption signait pour Marin la possibilité d’une nouvelle vie, et la perspective de la rencontre avec des adoptants.

Assez rapidement dans la journée, les bénévoles se sont aperçus que le jeune chat n’était plus dans son box. Ils ont pu visualiser les images de la vidéo surveillance, leur donnant des informations à propos de ce qui venait de se passer.

« Nous les remercions de l’avoir rendu »

Le refuge a tout de suite pris ses dispositions pour récupérer Marin, en invitant la personne ayant volé Marin à le rapporter. La direction a promis qu’aucune plainte ne serait déposée si le chaton était rapporté. Le lendemain, Marin était de retour au refuge, en bonne santé. La direction explique : « La personne qui a pris Marin l’a déposé à l’extérieur dans une boîte et nous a appelés pour nous le dire. Nous le remercions de l’avoir rendu ».

Des soins essentiels pour Marin

Marin est un chaton qui aura sans doute besoin de soins sur le long terme. Touché par des ulcères aux yeux, il a déjà été traité à l’aide de plusieurs médicaments, et de gouttes fabriquées spécialement pour lui.

Sa prochaine famille, attendue avec beaucoup d’impatience, devra rester vigilante sur ce point.

Comment prendre soin des yeux de son chat ?

Que ce soit pour prévenir les infections, ou assurer le confort au quotidien du chat, il est important de veiller à son hygiène oculaire. Cela passe par :