Cette chatte agite la patte chaque jour pour rejoindre ses voisins de palier et réclamer des câlins (vidéo)

Chaque jour, Elie a un message très clair à faire passer à sa propriétaire : elle veut sortir dans le couloir pour retrouver ses voisins et recevoir sa dose de câlins. Pour lui faire comprendre qu’il est temps d’ouvrir la porte, la chatte a trouvé une adorable technique qui fait fondre les internautes : elle s’assied et agite lentement la patte en l’air.

Elie est une magnifique et adorable chatte « caliby ». Autrement dit, elle possède un pelage à la fois calico (mêlant blanc et écaille de tortue) et tabby (tigré). Si cette robe lui confère un charme et une élégance certains, ce n'est pas sa seule particularité, ni la seule explication de sa popularité sur TikTok, où le compte « @eliethehallwaycat » qui lui est consacré est suivi par plus d'un demi-million de followers.

Ce qui lui vaut un tel succès, c'est surtout cette habitude qu'elle a d'aller tous les jours à la rencontre de ses voisins de palier pour leur faire la fête et leur réclamer des caresses. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on la surnomme The Hallway Cat, que l'on pourrait traduire par « la chatte du palier » ou « la chatte du couloir ».

Elie a d'ailleurs une préférence bien marquée pour les hommes, et plus spécifiquement ceux d'entre eux qui portent des lunettes.



@eliethehallwaycat / TikTok

Ce n'est pas tout, puisqu'elle a une manière bien à elle de faire savoir à sa propriétaire qu'elle a envie de sortir pour aller voir ses voisins ; elle s'assied et agite la patte en l'air.



@eliethehallwaycat / TikTok

La « chatte du couloir » n'a sûrement pas fini de faire parler d'elle

C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 28 août 2026 et relayée par Parade Pets :

Avec son petit rituel quotidien, Elie semble avoir trouvé une façon bien originale de tisser des liens avec ceux qui vivent autour d’elle. Une simple apparition dans les parties communes suffit visiblement à égayer leur journée, tandis que son étonnante gestuelle ne manque pas de faire sourire les internautes. Une chose est certaine : la minette n’a pas fini de faire parler d’elle, et ses prochaines escapades dans le couloir pourraient bien réserver encore quelques scènes attendrissantes.