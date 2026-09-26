Les chats sont capables de se faufiler partout car ils n'ont pas d'os, vrai ou faux ?

On l’a tous déjà pensé en voyant un chat se glisser avec souplesse dans une boîte beaucoup trop petite pour lui : nos petits félins auraient-ils des os en option ? Rassurez-vous, leur squelette existe bel et bien et certaines de ses particularités expliquent pourquoi nos minous semblent parfois capables de se faufiler absolument partout.

On pourrait presque croire que les chats sont dépourvus d’os en les voyant se glisser dans les endroits les plus improbables… Et pourtant, ils en ont bel et bien ! C’est leur squelette particulier composé en moyenne de 230 à 250 os qui leur donne cette incroyable souplesse et qui leur permet de sauter, grimper et se faufiler partout. Bref, même les petits félins les plus « liquides » ont une solide ossature !

Une anatomie particulièrement souple

Si le chat semble parfois être fait de caoutchouc, c’est grâce à une anatomie particulièrement souple. En ostéologie féline, on observe plusieurs particularités qui expliquent cette incroyable agilité. Ses clavicules flottantes, très réduites et maintenues dans les muscles plutôt que solidement fixées à la ceinture scapulaire, permettent à ses épaules de bouger avec une grande liberté. Son squelette fin et sa morphologie étroite l’aident ainsi à se glisser dans des espaces étonnamment petits.

Sa colonne vertébrale joue également un rôle essentiel. Plus mobile que la nôtre, elle possède de nombreuses vertèbres capables de mouvements importants de flexion, d’extension et de rotation. Les disques intervertébraux, très élastiques, ainsi que ses muscles souples renforcent encore cette mobilité. Enfin, une certaine hyperlaxité ligamentaire contribue aussi à cette grande liberté de mouvement. C’est cette formidable combinaison qui lui permet de bondir, grimper, s’étirer, se toiletter et parfois de nous glisser entre les mains comme une petite anguille !

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Un chat peut-il vraiment se glisser n’importe où ?

Aussi impressionnante soit-elle, la souplesse du chat a tout de même ses limites : non, votre petit félin ne peut pas se faufiler partout. Ses os, ses articulations et son thorax imposent certaines limites.

Il peut considérablement modifier sa posture et réduire son encombrement grâce à sa morphologie, mais il ne peut pas comprimer son corps à l’infini. Sa souplesse est donc impressionnante, sans pour autant défier les lois de la physique !