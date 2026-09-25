6 chatons coincés dans une palette de magasin sont sauvés grâce à l’appel d’une cliente à un refuge

Cette cliente d’un magasin du New Jersey (États-Unis) a décidé de contacter un refuge afin de mettre les 6 chatons en sécurité au plus vite. Auparavant, un employé avait repéré leur présence, et a décidé de la signaler au moyen d’un écriteau « Attention, chatons ». Grâce à une action rapide, les boules de poils se portent bien.

La cliente du magasin Home Depot savait que la situation devait enclencher une réaction rapide, explique The Dodo. Se trouvant dans le contenu d’une palette, les chatons étaient inaccessibles, et personne ne pouvait prendre connaissance de leur état de santé. L’intervention du refuge Rebecca’s Rescues a pu changer la donne.

Prendre conscience du danger

Pensant bien faire, l’employé en question avait simplement indiqué la présence des chatons, mais la cliente a su qu’il fallait agir autrement, en convoquant des professionnels du sauvetage. À peine une heure plus tard, des sauveteurs de l’association connue de la cliente étaient sur les lieux pour extraire aussi délicatement que possible les chatons de la palette.

Rebecca's Rescue / Facebook

Une bonne direction

Ayant des familles à disposition, le refuge a pu placer les 6 boules de poils dans des familles d’accueil. Les chatons ont pu reprendre leur souffle auprès de Kim, une mère d’accueil expérimentée. Nourris au biberon et surveillés 24 heures sur 24, les chatons ont commencé à se montrer plus vaillants.

Le refuge Rebecca’s Rescues remercie la cliente du magasin Home Depot qui a permis le sauvetage efficace de la portée de chatons bien trop jeunes pour assurer leur propre survie.

Les erreurs fréquentes lors de la découverte d’une portée de chatons

Il est parfois difficile de savoir comment agir lorsque l’on trouve des chatons dans un endroit où ils ne sont pas attendus. Voici les erreurs fréquemment commises :