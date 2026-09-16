Un chat coincé plusieurs jours dans un arbre saute dans la rivière, puis une bénévole le récupère

La situation de Titi semblait chaque jour plus préoccupante, alors que ce chat restait perché hors de portée. Une mobilisation locale a finalement permis son sauvetage, au grand soulagement de sa propriétaire.

Au Houlme (76), près de Rouen, un groupe d'habitants s'est mobilisé pour porter secours à un chat coincé en haut d'un arbre depuis plusieurs jours. Il a finalement été sauvé et rendu sain et sauf à sa maîtresse, rapportait ICI.fr .

Le félin s'appelle Titi et est âgé de 2 ans. Il s'était retrouvé pris au piège dans l'arbre le samedi 5 septembre 2026. Sa propriétaire Audrey était à court de solutions et désemparée, surtout après la vaine tentative des pompiers de Canteleu. Ces derniers n'avaient pas pu accéder en camion à l'emplacement, car le pont qui leur aurait permis de le faire était en mauvais état et donc fermé.

Un appel à l'aide a alors été lancé sur Facebook, notamment via la page « Les chats du Houlme ».

« Le chat répond lorsque nous l’appelons et essaie de descendre, mais il prend peur et remonte dans l’arbre », indiquait l'auteur du post.

L'inquiétude montait, car sa santé était en jeu en restant sans nourriture ni eau aussi longtemps.



Les chats du Houlme / Facebook

« Quand on s’entraide, on finit par y arriver »

Le dénouement est arrivé le mercredi 9 septembre. La bonne nouvelle a été annoncée sur la même page Facebook : « Après plusieurs jours coincé dans son arbre, notre petit Titi a enfin pu être sauvé ! »

Le mérite revient en grande partie à un homme prénommé David, venu de Mont-Saint-Aignan avec sa fille. Il a grimpé à l'arbre à l'aide d'une échelle, coupé la cime du tronc et ainsi amené le matou à sauter dans la rivière.

Marion, une bénévole présente sur place, l'a rapidement récupéré dans l'eau, puis l'a remis à une Audrey soulagée. « Il a l'air d'aller bien. Le savoir tous les soirs comme ça, en haut de l'arbre, le matin, le soir. Je commençais à désespérer », confie la jeune femme.

Pour Les chats du Houlme, « cette histoire nous aura vraiment montré une chose : quand on s’entraide, on finit par y arriver ! ».