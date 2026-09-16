7 chatons sauvés dans une maison de retraite reçoivent des prénoms rétro choisis par une bénévole

Dans une maison de retraite d’Indianapolis (Indiana, États-Unis), une famille composée d’une maman et de ses 7 chatons a été retrouvée sous un arbre, puis prise en charge par des bénévoles qui ont beaucoup apprécié de voir grandir tout ce petit monde. Après le sauvetage, le défi a été de pouvoir différencier toutes les boules de poils qui se ressemblaient énormément. Bien nourries et bien soignées, elles ont toutes bien progressé et sont prêtes pour l’adoption.

Momma Mildred, surnommée Millie, est grandement soulagée depuis sa prise en charge par l’association Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO) qui fonctionne exclusivement avec des familles d’accueil bénévoles. C’est Lori White, bénévole, et son mari qui se sont rendus sur place pour offrir un nouveau confort de vie à la famille féline.

Une intervention efficace

15 minutes après l’appel qui signalait la présence de la famille de chats sous un arbre, Lori était sur les lieux avec des couvertures, des serviettes et des sacs pour porter secours aux chatons et à leur maman.

En un temps record, toute la famille a été mise à l’abri, ajoute Love Meow.

Des prénoms à thème

Pour distinguer ces boules de poils si différentes, Lori a eu l’idée de décliner le thème du lieu du sauvetage, à savoir, la maison de retraite. La famille féline a été surnommée le « Golden Years Gang » suivant le nom de la résidence pour séniors, et les chatons ont reçu des noms de résidents : Normal, Stanley, Bernard, Eugene, Otis Henry, Dottie et Pearl Louise.

Une amélioration visible

Arrivée fatiguée et en état de dénutrition dans sa famille d’accueil, Millie a rapidement remonté la pente, montrant un enthousiasme très touchant. Ne lâchant pas ses petits, elle a continué à s’occuper parfaitement bien, avec ce regain de force permis par une meilleure alimentation.

Après une vie marquée par la difficulté, Millie et sa famille profitent de la douceur de ce lieu de vie. Leurs prochaines maisons seront, nous l’espérons, tout aussi bienveillantes.

Quelles sont les missions d’une famille d’accueil auprès des chatons ?

Les missions d’une famille bénévole sont les suivantes :