Un chaton coincé à 6 mètres de profondeur est sauvé grâce à une corde descendue par un agent animalier

Coincé à plusieurs mètres sous terre, un chaton était en bien mauvaise posture jusqu’à l’arrivée d’un agent animalier venu lui porter secours. Après cette mésaventure, il a même eu droit au plus beau des dénouements : une famille qui avait déjà à cœur de le protéger.

Un chaton s'étant retrouvé pris au piège au fond d'un conduit technique a non seulement été sauvé, mais il a, en plus, trouvé une famille aimante dans la foulée de sa libération, rapportait United Press International .

Ce sauvetage a eu lieu à El Paso, dans l'Etat du Texas (Etats-Unis). Alerté par un habitant ayant repéré le petit félin en détresse, le service animalier local (El Paso Animal Services) a envoyé l'agent Amador sur les lieux.

Ce dernier a constaté que le chaton était coincé à 6 mètres de profondeur dans ledit conduit rempli d'eau de pluie et de déchets, notamment des bouteilles en plastique.



El Paso Animal Services / Facebook

L'intervenant a fait preuve de créativité pour secourir le minet au pelage gris. « L’agent Amador a délicatement descendu une corde dans le conduit, offrant ainsi au chaton quelque chose auquel il pouvait s’agripper. Une fois que le petit chaton a réussi à s’y accrocher, il a été ramené avec précaution en lieu sûr », peut-on lire sur la page Facebook des El Paso Animal Services.

Une fois remonté à la surface, le chaton a été emmené au refuge du service animalier d'El Paso, où le personnel s'est employé à le nettoyer et à le soigner.



El Paso Animal Services / Facebook

Après le sauvetage, l'adoption

Ce n'est pas tout, puisque l'équipe des El Paso Animal Services n'ont pas eu à chercher bien loin lorsqu'il a été question de lui trouver une famille aimante. Le petit rescapé a, en effet, rejoint le foyer de la personne qui avait contacté les secours après l'avoir découvert.



El Paso Animal Services / Facebook

« Il est désormais accueilli dans une famille dans le cadre d’un placement en vue d’une adoption, où il reçoit exactement ce que tout chaton mérite : un endroit sûr où grandir, une famille pour prendre soin de lui et beaucoup d’amour », indique ainsi la publication Facebook.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l’agent Amador d’avoir mis ce petit bonhomme en sécurité, ainsi qu’envers sa nouvelle propriétaire qui a non seulement pris le temps d’appeler les secours, mais qui a aussi ouvert son cœur et sa maison pour l’accueillir », conclut l'auteur du post.