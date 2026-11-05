Un bus abrite de nombreux chats en détresse, mais le garage prend feu pendant leur évacuation

Aux Etats-Unis, une centaine de chats ont échappé à cette situation préoccupante et ont été mis à l’abri dans un refuge, où ils reçoivent désormais les soins nécessaires. Parmi eux, 4 chatons particulièrement vulnérables ont besoin de biberons pour survivre..

Dans le sud-est d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique (États-Unis), plus de 100 chats ont été retirés d'une propriété après la découverte, le 28 octobre 2026, d'un bus occupé par de nombreux félins. Un incendie s'est déclaré dans le garage pendant leur capture, sans faire de blessé. Les animaux sont désormais hébergés au refuge local Animal Welfare Westside Shelter.

L'affaire s'est déroulée sur 2 jours, relayait KOAT. Le 27 octobre, la police de la ville est intervenue après le signalement d'un véhicule suspect près de Ross Avenue SE et Cornell Drive SE. Au cours des vérifications, les agents ont interpellé Christopher Hart, dont ils ont confirmé qu'il était visé par 4 mandats d'arrêt. L'homme a été arrêté et son véhicule remorqué.

Le lendemain, les policiers sont retournés dans le secteur pour vérifier un bus qu'ils associent à Hart. Une mauvaise odeur a attiré leur attention : à l'intérieur se trouvaient de nombreux chats, ainsi qu'un félin mort.

Au domicile où le bus était stationné, une personne a indiqué aux agents que le véhicule et les animaux appartenaient à la compagne de Hart, selon ce que rapporte la police. D'autres chats se dirigeaient vers un garage ; voyant ce va-et-vient, les agents ont sollicité le renfort du contrôle animalier.

Le garage a pris feu pendant la capture

Les agents du contrôle animalier étaient encore en train de récupérer les félins lorsque le feu a pris dans le garage de la propriété, selon la police. Celle-ci précise que ni ses policiers ni ces agents n'étaient entrés dans le jardin arrière avant le départ des flammes.

Les policiers ont alors fait évacuer les habitations voisines, tandis que les pompiers de l'Albuquerque Fire Rescue étaient appelés pour éteindre les flammes. Le garage et un véhicule ont été détruits, mais aucun blessé, humain ou animal, n'a été signalé.

Au total, plus de 100 chats ont été emmenés hors des lieux, dont 4 chatons qui nécessitent un biberon.