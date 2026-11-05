Une famille libère une chatonne collée à du plastique par la glace et l'emporte pour la réchauffer

Il y a des promenades qui ne se terminent pas du tout comme prévu. Ce jour-là, une famille profitait de la neige dans les bois quand des cris de chat, répétés et visiblement inquiets, ont attiré son attention. Son témoignage, publié sur Reddit et relayé par Cheezburger , raconte comment la petite troupe s'est mise à chercher d'où venaient ces appels.

Les recherches ont fini par mener jusqu'à un gros morceau de plastique posé là, sous lequel se cachait une chatonne qui y avait visiblement cherché un abri.

Le refuge s'était pourtant retourné contre elle : entièrement prise dans la glace, elle avait le poil collé à la paroi et ne pouvait plus bouger. Toute petite, elle ne devait avoir que 3 ou 4 semaines.

© u/ArmorOfGod7 / Reddit

La famille l'a libérée de la glace avant de rentrer avec elle. Une photo prise sur le chemin du retour la montre encore couverte de glace, alors que de gros morceaux avaient déjà été ôtés de son pelage.

Une fois à la maison, la rescapée a été réchauffée et nourrie. Sans ce hasard qui les a fait marcher dans cette direction, estiment ses sauveurs, personne ne l'aurait jamais trouvée.

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Du lait maternisé en pleine tempête

Très affamée, la petite n'a cependant montré aucun intérêt pour le bouillon de poulet ni pour le jus de pâtée qu'on lui tendait. La famille a alors découvert qu'il lui fallait du lait maternisé pour chatons… mais la tempête avait fait fermer tous les magasins des environs.

L'un des parents a donc exposé son problème dans des groupes GroupMe de son église. Un couple a alors proposé une réserve de lait maternisé et de pâtée pour chatons, que le sauveteur improvisé est allé récupérer en conduisant avec la plus grande prudence sous les intempéries. Cette nourriture-là, en revanche, a eu les faveurs de la petite chatte.

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Baptisée Elsa, elle a passé chaque nuit blottie contre la fille de la maison, sous la couette, comme si elle cherchait un supplément de chaleur. En attendant qu'un vétérinaire puisse la recevoir dès que la météo le permettrait, elle a été tenue à l'écart des autres chats du foyer.

Ses sauveurs sont par ailleurs retournés 2 fois sur les lieux dans l'espoir de retrouver la mère ou d'autres chatons, sans rien découvrir, et comptaient y revenir encore.

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Un bilan rassurant

Le cabinet vétérinaire était fermé le lundi, mais Elsa a finalement pu y être examinée. La chatonne se portait très bien et n'a eu besoin que d'antibiotiques, accompagnés d'un traitement antiparasitaire par précaution.

Le sevrage a ensuite débuté, mais la demoiselle a boudé la nourriture plus solide qu'on lui proposait, si bien qu'elle est restée au lait maternisé un peu plus longtemps. Désormais certaine que la petite était en bonne santé, la famille a entrepris de la présenter petit à petit à ses autres chats.

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Pour eux, adopter un chaton de plus ne figurait pas au programme : les parents étaient catégoriques, pas question de dépasser 3 chats à la maison. Néanmoins, cette petite rescapée pourrait bien constituer l'exception : « celle-ci semble vraiment faite pour être à nous », écrit d'ailleurs l'auteur du témoignage. Une issue des plus réconfortantes qui a touché beaucoup d'internautes sur Reddit.