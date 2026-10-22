Un chaton sort d'une voiture, mais se cache dans une autre après des heures d'efforts pour le sauver

C'est en découvrant plusieurs petits mots glissés sous ses essuie-glaces, qu'une automobiliste a appris qu’un chaton s’était réfugié dans sa voiture. A commencé alors une longue opération de sauvetage, avec l’aide d’une association, pour tenter de retrouver le petit fugueur. Mais malgré tous les efforts déployés, le minou n’était pas prêt à quitter sa cachette aussi facilement…

Parfois, un simple bout de papier suffit à changer le cours d'une journée. C'est précisément ce qui est arrivé à l'automobiliste de cette histoire, relayée par Cheezburger.

Des messages sur le pare-brise

Tout a commencé pendant la nuit, vers 2 h du matin, quand une personne passant près de sa voiture a entendu les miaulements d'un chaton. Plutôt que de poursuivre son chemin, elle a rédigé plusieurs messages à l'intention de la conductrice, en y laissant un numéro de téléphone et en proposant son aide, afin que le petit félin ne soit pas blessé par le véhicule.

L'auteur des messages redoutait en effet de voir l'automobiliste partir au travail avec le minou toujours coincé à l'intérieur.

Où se trouvait-il exactement ? Personne ne le savait vraiment, les mots avançant seulement des hypothèses. Le moteur est ensuite apparu comme la piste la plus probable, un endroit où l'animal aurait risqué gros si le contact avait été mis.

Plusieurs personnes accroupies autour de la voiture

N'ayant aucune expérience en matière de sauvetage félin, la conductrice a accepté le coup de main offert par ces inconnus. Très vite, plusieurs personnes se sont mobilisées et se sont retrouvées accroupies autour de la voiture, tentant de repérer le petit chat et de comprendre comment l'en extraire.

Après plusieurs heures de tentatives infructueuses, une association de sauvetage est venue à la rescousse pour déloger le petit chaton caché. Ses bénévoles ont tout essayé pour le rassurer : diffuser des miaulements de chatons, faire appel à un petit pensionnaire de l’association, puis à un chat du quartier réputé très bavard.

Malheureusement, rien n’y a fait : les chats invités préféraient jouer de leur côté, tandis que le petit fugueur restait bien à l’abri sous la voiture. Visiblement, ce minou avait décidé de ne pas se laisser approcher si facilement !

Changement de cachette au pire moment

C'est à l'instant précis où les sauveteurs ont détourné le regard que le chaton a quitté sa cachette. Il est sorti de la voiture pour grimper dans celle garée juste derrière, et tout était à recommencer depuis le début !

Cette fois, l'approche a changé : le véhicule a été recouvert de cartons et entouré de pièges sans cruauté, de sorte que le chaton n'ait plus d'autre option, pour se nourrir, que d'entrer dans l'un d'eux.

Il ne restait plus qu'à patienter, jusqu'à ce que la faim l'emporte sur la peur... C'est vers 23 h, que la petite boule de poils a enfin franchi le seuil d'un des pièges installés, et qu'elle a pu être mise en sécurité !

Il aura fallu bien des mains tendues, et une bonne dose de patience, mais ce petit minou est désormais à l'abri !