Ce chien apporte une couverture au nouveau-né, puis sa maîtresse le rejoint pour le caresser

L'arrivée d'un nouveau-né bouleverse la vie de toute une famille, et certains chiens semblent bien décidés à trouver leur place dans cette nouvelle aventure. Ce Golden Retriever a réservé un accueil particulièrement touchant à la petite fille de ses maîtres, allant jusqu'à lui apporter un objet qui avait déjà une signification particulière pour lui. Une première rencontre pleine d'émotion, qui laisse entrevoir une belle complicité entre ces 2 « bébés » que leurs parents ont hâte de voir grandir ensemble..

Une vidéo publiée sur Instagram et relayée par DogTime montre de nouveaux parents présenter leur petite fille à celui qu'ils considèrent comme leur premier bébé, un Golden Retriever. La scène, filmée étape par étape, a attendri de nombreux internautes.

Cette première rencontre s'ouvre sur un texte incrusté à l'écran, « Notre premier bébé rencontre notre petite fille », puis la vidéo suit chaque étape, jusqu'au moment où la famille se retrouve réunie à 4.

Sur les premières images, le chien tenait une couverture de bébé, en attendant l'arrivée de la petite. Cet objet semblait surtout lui permettre de découvrir l'odeur du nourrisson avant même de le voir.

Quand le papa est entré avec la petite, le Golden Retriever s'est approché sans brusquerie, a laissé tomber ce qu'il tenait et est venu renifler le nouveau-né.

Son agitation s'est pourtant lue ailleurs : ses pattes n'ont cessé de bouger, alors qu'il n'a pas émis le moindre bruit susceptible de réveiller le bébé. Dans la vidéo, un membre de la famille souligne d'ailleurs que le chien est survolté.

© maddieslaggs / Instagram

« Nos 2 bébés qui se rencontrent »

Le Golden Retriever a ensuite apporté la couverture à celle qui devient ainsi sa petite sœur, avant de s'écarter de quelques pas. Sa maîtresse l'a alors rejoint pour le couvrir de caresses.

La séquence se termine sur un moment à quatre, les parents, le bébé et le chien réunis. En légende de sa publication, la maman a écrit : « Nos 2 bébés qui se rencontrent, on a hâte de les voir grandir ensemble. »

Sous la vidéo, les internautes ont réagi avec tendresse, qualifiant le chien de précieux et de mignon, et relevant notamment le moment où il apporte la couverture.