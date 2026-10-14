Big Heart (« grand cœur » en français) porte bien son nom. Ce magnifique chaton, pris en charge par l’association américaine Love Your Feral Felines, est concerné par la cardiomyopathie hypertrophique, une affection se caractérisant par l’épaississement anormal du muscle cardiaque. Malgré son cœur fragile, le jeune félin croque la vie à pleines dents et savoure pleinement sa seconde chance au sein de sa famille d’accueil.

Comme le rapporte Love Meow, Big Heart a été abandonné à la fourrière, parce qu’il avait un problème de santé. Le chaton, qui a frôlé l’euthanasie, a heureusement été sauvé à temps par l’association Love Your Feral Felines. Cette dernière a remué ciel et terre pour lui offrir la vie qu’il mérite.



En effet, Big Heart souffre d’une cardiomyopathie hypertrophique, c’est-à-dire un épaississement du muscle cardiaque, qui fragilise son cœur. À la suite de son sauvetage, il a été placé en foyer d’accueil, où il a pu prendre un nouveau départ dans la vie.

© Heather T.

Un chaton aimant et reconnaissant

Sa mère d’accueil, Heather T., fait tout son possible pour l’aider à grandir dans les meilleures conditions. Elle adapte les séances de jeu à son état de santé et lui a aménagé un environnement paisible pour ménager son petit cœur.

© Heather T.

Le plus remarquable ? Big Heart semble avoir conscience de ses propres limites. « Il sait se réguler pour ne pas trop se fatiguer », confie la bénévole, qui est également touchée par sa douceur et sa gratitude. « Il est si calme et paisible. On voit bien à quel point il est reconnaissant », ajoute-t-elle.

Après l’abandon et le stress en fourrière, le jeune chat profite de chaque instant chez sa bienfaitrice. Il adore les câlins et se laisse porter par tout le monde. Heather T. est convaincue qu’il sait, d’une manière ou d’une autre, qu’il a été sauvé.

© Heather T.

Pour l’instant, Big Heart continue de recevoir des soins et restera en famille d’accueil jusqu’à son adoption. Il devra vivre avec sa maladie toute sa vie, et personne ne peut dire combien de temps cela durera. « Que son voyage dure 15 ans ou 15 jours, chaque instant sera empli de réconfort, de bonheur et d’un amour infini », conclut Heather.

© Heather T.

Le conseil de Woopets : comment accompagner un chat qui a le cœur fragile ?

Un chat atteint d’une maladie cardiaque peut bénéficier d’une bonne qualité de vie, à condition d’être suivi régulièrement. Le traitement prescrit par le vétérinaire doit être donné avec rigueur, sans modifier les doses ni ajouter de complément sans avis médical.

À la maison, il faut surveiller son appétit, son poids, son activité et sa respiration au repos. Une respiration plus rapide ou plus difficile, une grande fatigue, un malaise ou une paralysie brutale (des pattes arrière, par exemple) imposent une consultation chez le vétérinaire le plus vite possible.

L’aménagement d’un environnement calme s’avère tout aussi important. Il convient de limiter les situations stressantes et d’éviter les gros efforts.