Pourquoi votre chat s'étire-t-il longuement à chaque fois qu'il se lève ?

Il s’étire, cambre le dos, tend les pattes et semble prendre tout son temps avant de commencer sa journée. Si votre chat a cette petite habitude dès qu’il se lève, c’est qu’il suit un réflexe bien naturel : l’étirement l’aide à réveiller ses muscles et à remettre doucement son organisme en marche.

Avez-vous remarqué que, chez le chat, chaque réveil semble commencer par une grande séance d’étirements ? Pattes tendues, dos arqué, corps allongé au maximum… Mais pourquoi votre petit moustachu s’étire-t-il autant au réveil ? Bien plus qu’une posture mignonne, cette drôle de chorégraphie répond en fait à des besoins bien précis.

Un étirement pour réveiller les muscles et la circulation

Après plusieurs heures ou simplement une longue sieste dans la même position, le corps de votre minou a besoin de retrouver progressivement son tonus. Son grand étirement au réveil, parfois accompagné d’un bâillement, d’un dos rond et de quelques pas, participe ainsi à cette remise en mouvement. Ce phénomène, appelé pandiculation, permet notamment de solliciter les muscles et de retrouver progressivement leur tension habituelle. Il accompagne également les ajustements de la pression artérielle qui se produisent lors du passage du repos à l’éveil.

Le système nerveux sympathique, qui contribue à préparer l’organisme à l’activité, reprend lui aussi progressivement le dessus. En étirant ses pattes, sa colonne et son dos, votre petit félin mobilise ainsi ses muscles, ses tendons et ses articulations avant de repartir explorer son territoire, jouer ou, pourquoi pas, bondir sur une proie imaginaire !

Cette petite routine de « remise en route » lui permet donc de passer en douceur du calme de la sieste à l’activité, tout en retrouvant sa souplesse et sa pleine mobilité. Elle n’est d’ailleurs pas si éloignée de nos propres habitudes : nous aussi, après être restés longtemps immobiles, nous nous étirons instinctivement pour réveiller notre corps et retrouver nos sensations.

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Un réflexe naturel qui fait du bien

Chez le chat, un étirement peut également s’intégrer à son langage corporel. Lorsqu’il s’étire tranquillement en votre présence, sur le canapé, sur le lit ou à vos côtés, il peut simplement profiter d’un moment de confort et de détente. S’il expose son ventre ou s’étire de tout son long près de vous, cela peut aussi traduire qu’il se sent suffisamment en sécurité pour adopter une posture détendue (même si, contrairement à une idée reçue, montrer son ventre ne signifie pas forcément qu’il souhaite être caressé !).

Ce petit rituel contribue également à son bien-être émotionnel : les étirements favoriseraient en effet la libération d’endorphines, ces hormones associées au plaisir et à la détente. L’étirement est donc avant tout un comportement naturel qui fait du bien et qui peut être le reflet d’un état de confort et de bien-être.

Alors, si votre chat prend toujours son temps pour s’étirer avant de commencer sa journée, laissez-le savourer ce petit rituel : c’est peut-être tout simplement sa façon bien féline de se remettre en marche, tout en profitant d’un agréable moment de détente !

L’info Woopets - Mon chat ne s’étire plus : faut-il s’en inquiéter ?

Votre chat s’étire habituellement plusieurs fois par jour. Si ce geste disparaît soudainement, cela peut être le signe d’une gêne ou d’une douleur. Soyez attentif notamment à :