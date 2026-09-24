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Cette chatte errante devait être relâchée après sa stérilisation, mais une bénévole lui trouve une famille d’accueil


Ecrit par Perrine Dubreuil dans la catégorie Faits Divers
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Concernée par un programme de « TNR », capture, stérilisation et remise en liberté, Misty s’est tout de suite démarquée par son goût pour le contact avec l’humain. Ces multiples preuves de douceur ont convaincu les sauveteurs de lui offrir un autre avenir que ce qui était prévu pour elle.

Illustration : "Cette chatte errante devait être relâchée après sa stérilisation, mais une bénévole lui trouve une famille d’accueil"
© Love Meow

C’est le sauvetage de chats For Animals Inc., qui s’est chargé de cette opération, dans le Queens, à New York (États-Unis). Croulant sous les cas de chats à prendre en charge, une bénévole a tout de même ouvert sa porte à Misty qui manifestait une envie évidente de vivre autre chose que la rue.

Une chatonne remarquée

Les opérations de « TNR » sont une première étape dans la prise en charge d’une population féline excessive. Lorsqu’elle a été piégée, Misty a tout de suite fait part de son mécontentement, et parallèlement, de son envie profonde de rester auprès des humains. Dans la cage qui était censée la transporter vers une clinique vétérinaire pour sa stérilisation, elle s’agitait énormément.

Une bénévole présente n’a pas pu résister à l’envie de donner une autre tournure à la suite de l’histoire de la chatonne.

Illustration de l'article : Cette chatte errante qui devait être stérilisée puis relâchée en a décidé autrement

Love Meow

Un avenir pour Misty

Misty semble ne jamais s’être habituée à la vie dans la rue et ses aspirations étaient celles d’une chatte d’intérieur. La bénévole l’ayant fait sortir du circuit classique de l’opération a pu lui trouver une place en famille d’accueil.

Le bonheur de la chatonne est devenu encore plus visible, avec un ronronnement constant, et un regard amoureux à l’égard de ses nouveaux humains.

Son petit penchant pour la gourmandise a vite été décelé. Un bénévole confie à Love Meow : « La seule fois où elle grogne, c’est quand elle mange, c’est tellement drôle ».

Lors de son séjour dans sa famille d’accueil, la chatonne s’est aussi liée d’amitié avec Pepita, un autre chat issu d’un sauvetage. Ces deux-là ne peuvent plus se quitter.

Une situation tendue pour les refuges

Les refuges fonctionnent depuis des décennies en flux tendu. Il y a en effet bien plus de chats errants en demande de soins et d’attention que de places dans les refuges ou dans des familles d’accueil.

Autant que faire se peut, les employés et bénévoles tentent de repérer les félins les plus calmes, qui pourraient aisément trouver des adoptants. Cette tâche n’est pas facile, et consiste bien souvent à composer avec une réalité complexe et des choix lourds.

Photo de Perrine Dubreuil

Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web

Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.

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