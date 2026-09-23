Le chat disparu d’un épicier est déposé devant un commissariat, puis rendu à son propriétaire

Après une inquiétante disparition, Jabal a finalement retrouvé son propriétaire à la grande joie de toute une communauté mobilisée pour le retrouver. Le chat a été remis aux policiers devant un commissariat de Brooklyn, avant de rentrer sain et sauf auprès d’Imad Innab.

Imad Innab est une figure bien connue au sein du quartier de Park Slope à Brooklyn (New York). Surnommé Jimmy par les membres de la communauté locale, il y vit depuis près de 40 ans et y tient une « bodega », l'une de ces épiceries emblématiques de la ville, baptisée Eighth Street Mini Market. Sa chatte Victoria, qui était à ses côtés pendant 17 belles années, n'était pas moins populaire.



NBC 4 New York

Malheureusement, cette dernière est décédée peu avant l'été 2026, laissant un gigantesque vide. 3 mois plus tard, Imad Innab avait adopté un autre chat appelé Jabal.



NBC 4 New York

Peu après cette adoption, le félin s'était volatilisé. Son propriétaire l'avait laissé sortir se promener en pensant qu'il allait rentrer, mais il n'était jamais revenu.

En visionnant les enregistrements de la caméra de surveillance de son magasin, Imad Innab s'était rendu compte que 2 personnes avaient emporté Jabal.



NBC 4 New York

L'homme était dévasté. « C’est comme mon bébé », confie-t-il à NBC 4 New York au sujet de son ami à vibrisses.

La communauté de Park Slope s’est rapidement mobilisée. Les habitants ont distribué des avis de recherche et organisé une collecte de fonds.



NBC 4 New York

« Le symbole de quelque chose de beaucoup plus important »

L'inquiétude d'Imad Innab n'a fait que croître de jour en jour, jusqu'au dénouement du mardi 15 septembre. Ce jour-là, quelqu'un a déposé le chat devant un commissariat local, et les policiers l'ont récupéré pour le restituer à son propriétaire.

Imad Innab admet avoir pleuré de joie lors des retrouvailles. « A ma connaissance, il n’y a eu aucune arrestation, et à vrai dire, cela m’importait peu, car je voulais simplement que Jabal rentre à la maison, a-t-il déclaré. Lui-même était très heureux d’être de retour, il courait sans arrêt dans le magasin. »

« Il est clairement devenu le symbole de quelque chose de beaucoup plus important », conclut le commerçant new-yorkais.

L’info Woopets : que sont les « chats de bodega » à New York ?

Présents dans de nombreuses petites épiceries new-yorkaises, les « chats de bodega » (« bodega cats ») font partie du paysage local. Ils sont parfois adoptés pour chasser les rongeurs, mais deviennent aussi de véritables mascottes pour les commerçants et les habitants du quartier.

Leur bien-être fait d’ailleurs l’objet d’une attention croissante. On se souvient ainsi de ce conseiller municipal qui avait pris la défense des chats qui vivent dans les épiceries de quartier et voulait améliorer leur accès aux soins. Nous vous en parlions dans cet article.