La cataire rend les félins dépendants comme une drogue : mythe ou réalité ?

Un chat qui semble planer après avoir reniflé de la cataire : faut-il y voir les prémices d’une addiction ? Si cette plante peut provoquer des réactions étonnantes chez nos petits félins, elle n’a pourtant rien d’une drogue addictive. Voici ce qu’il faut vraiment savoir.

Comme nous, nos animaux peuvent réagir de façon étonnante à certaines substances qui modifient temporairement leur comportement. L’herbe à chat, souvent surnommée la « drogue des chats », en est l’exemple le plus connu. Cette comparaison peut pourtant inquiéter certains propriétaires. À tort ! Utilisée de manière adaptée, la cataire peut être un petit plus, notamment pour les chats vivant exclusivement à l’intérieur.

Pourquoi l’herbe à chat provoque-t-elle une réaction si intense chez le chat ?

Si votre chat se met soudainement à se rouler, se frotter partout, ronronner ou vocaliser après avoir senti de la cataire, c’est la népétalactone qu’il faut remercier ! Présente dans cette plante de la famille de la menthe, cette molécule volatile agit principalement via le système olfactif du félin. Lorsqu’il la respire, elle stimule certains récepteurs et entraîne une réaction comportementale parfois spectaculaire : c’est la fameuse euphorie féline.

L’effet, qui peut rappeler celui de certaines phéromones, reste toutefois bref et temporaire. Après cette phase d’excitation, le chat retrouve généralement son comportement habituel, parfois suivi d’un moment plus calme.

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Herbe à chat et addiction : pourquoi le mythe est faux

Malgré son surnom de « drogue pour chats », la cataire ne provoque aucune addiction. Il faut simplement distinguer l’euphorie passagère de la dépendance. Après avoir senti de la népétalactone, le chat peut présenter une réaction intense pendant quelques minutes, généralement autour de 10 à 15 minutes, sans développer de manque ni de besoin compulsif.

Mieux encore, une exposition trop fréquente peut entraîner une diminution temporaire de sa sensibilité à la plante : plutôt que d’en réclamer toujours davantage, le chat peut simplement devenir moins réactif pendant un certain temps. En bref, une réaction spectaculaire ne signifie pas que votre félin est « accro ». Il profite simplement d’un effet sensoriel momentané qui finit naturellement par s’estomper.

L’info Woopets – Quand et comment donner de l’herbe à chat à son félin ?

Si vous souhaitez faire découvrir l’herbe à chat à votre compagnon, mieux vaut y aller progressivement. Tous les félins ne réagissent pas de la même manière : commencez doucement, choisissez un produit dont la composition est clairement indiquée et observez sa réaction.