Des chatons abandonnés dans un carton sont secourus, les derniers retrouvés dans un arbre le lendemain

Abandonnés au bord d’une route, 6 chatons ont finalement tous été retrouvés sains et saufs grâce à la mobilisation de plusieurs personnes. Désormais à l’abri dans une famille d’accueil, les petits félins reprennent des forces avant de pouvoir être proposés à l’adoption.

Quand Nicole McGawley, du Carrington Animal Rescue, a été appelée en urgence au sujet de chatons abandonnés au bord d'une route, elle s'est rendue sur les lieux aussi vite qu'elle l'a pu. Elle manquait pourtant de temps, elle qui devait récupérer sa fille.

La bénévole venait d'être contactée par un chauffeur routier qui avait découvert les petits félins en garant son camion sur une route fréquentée. Ils avaient été abandonnés dans un carton.



Carrington Animal Rescue

« L'une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites »

« En voyant la boîte, mais pas les chatons, j’ai pensé que j’étais arrivée trop tard », raconte Nicole McGawley à The Dodo . Elle a toutefois été soulagée en entendant leurs miaulements.



Carrington Animal Rescue

Les pauvres minets, âgés de 5 semaines environ, étaient complètement terrifiés. La bénévole n'a pu attraper que l'un d'entre eux et n'avait pas le temps de chercher les autres. Elle a donc quitté les lieux à contrecoeur, se faisant la promesse de revenir les secourir.

« Partir en voiture en les laissant derrière moi a été l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites », admet-elle.

Elle a demandé à Jade, une autre bénévole du refuge basé dans le Grand Manchester (Angleterre), d'intervenir. Tout comme Nicole McGawley, elle s'est empressée de rejoindre l'emplacement indiqué. Avec l'aide de son mari, de leurs fils, mais aussi d'un autre chauffeur routier, elle est parvenue à récupérer 4 chatons supplémentaires, tous au pelage noir.



Carrington Animal Rescue

« Ils jouent, mangent et font les fous comme de vrais chatons devraient le faire ! »

Il en restait 2 à secourir. Ils l'ont été le lendemain matin par une personne bienveillante, alors qu'ils avaient trouvé refuge dans un arbre. La portée était de nouveau au complet et en sécurité.

Les 6 chatons, qui ont été appelés Dolly, Jolene, Andy, Tennessee, Doralee et Romeo, ont été confiés à une famille d'accueil. Ils ont été nettoyés, traités contre les parasites et nourris dès leur arrivée.

« Ils jouent, mangent et font les fous comme de vrais chatons devraient le faire ! » se réjouit Nicole McGawley. Ils pourront être proposés à l'adoption dans quelques semaines.