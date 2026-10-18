Léché avec douceur par 2 veaux, ce chaton noir et blanc semble avoir trouvé sa nouvelle famille (vidéo)

Dans une ferme familiale de Republic dans le Missouri (Etats-Unis), un petit chaton noir et blanc prénommé Kanga s'est lié d'amitié avec Roo et Hunnie B, 2 jeunes veaux. La vidéo de ce trio, publiée sur Instagram et relayée par PetHelpful , a dépassé les 500 000 vues.

Dans les exploitations agricoles, le chat de ferme a la réputation de se lier avec tous les autres animaux des lieux, quel que soit leur gabarit. Kanga en a fourni un nouvel exemple dans cette ferme du Missouri.

D'après la légende de la publication, ce minuscule félin au pelage noir et blanc s'est d'abord rapproché de Roo, un veau brun.

Des allers-retours sous la langue de Hunnie B

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un autre petit veau, Hunnie B, vienne se joindre à eux, transformant le duo en trio. C'est cette complicité à 3 qui apparaît dans les images partagées par Emily Anderson, la propriétaire de la ferme.

Sur les images, Hunnie B renifle et lèche la boule de poils tandis que Roo observe la scène de près. Kanga, lui, fait la navette entre ses 2 grands camarades, passant de l'un à l'autre. À en croire PetHelpful, le chaton à la robe tigrée semble se prendre pour l'un des leurs.

« Est-ce qu'il meugle au lieu de miauler ? »

Sous la publication, les internautes se sont montrés tout aussi amusés par cette amitié peu commune. « C'est incroyable à quel point ils sont doux avec lui. », a relevé l'un d'eux. Un autre a plaisanté : « Quelqu'un peut dire à Kanga que les veaux ne sont pas censés miauler quand on les lèche. » Un 3e s'est interrogé : « Est-ce qu'il meugle au lieu de miauler ? »

Voici la vidéo en question :

Chaque animal reste différent, mais les liens s'étendent parfois au-delà de leur propre espèce, comme Roo et Hunnie B l'ont montré avec le petit Kanga.