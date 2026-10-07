Maladie des griffes du chat : un chat infecté peut aussi transmettre la bactérie en léchant une plaie

Un petit félin peut transmettre la bactérie responsable de la maladie des griffes du chat sans forcément vous griffer. Une simple léchouille sur une égratignure peut parfois suffire ! Portée par certains matous, Bartonella henselae pénètre alors dans l’organisme par cette plaie. L’affection est généralement bénigne, mais mérite d’être surveillée, en particulier chez les personnes fragiles.

La maladie des griffes du chat est due à la bactérie Bartonella henselae, dont certains félins peuvent être porteurs sans présenter le moindre signe. C’est notamment grâce aux puces qu’elle circule, qui infectent l’animal et laissent des déjections la contenant sur leur pelage et leurs griffes.

Souvent, l’infection survient chez l’humain après une griffure. Mais une morsure ou un léchage de plaie ouverte peuvent également permettre à la bactérie de se faufiler dans l’organisme.

Dans la majorité des cas, l’infection évolue sans complication grave, mais peut toutefois entraîner des symptômes plus importants chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

La transmission par léchage est moins fréquente, mais possible

Lorsqu’un matou se toilette, il peut récupérer sur ses griffes des déjections de puces contaminées puis transmettre la bactérie en griffant un humain.

Une petite égratignure présente sur la peau peut aussi suffire à transmettre la maladie (même si ce mode de transmission est beaucoup moins fréquent). Si un chat infecté la lèche, sa salive peut déposer la bactérie directement sur la plaie.

Chez nos compagnons aux longues moustaches, l’infection passe souvent inaperçue. Lorsqu’il présente des signes, il est possible d’observer une fièvre passagère, une baisse d’appétit, de la fatigue ou, plus rarement, des yeux rouges et des vomissements.

Du côté de l’être humain, les premiers signes apparaissent généralement 1 à 3 semaines après l’exposition à la bactérie. Une petite rougeur, une pustule ou une croûte peut se former au niveau de la plaie. Des ganglions peuvent devenir douloureux et gonflés, une légère fièvre peut aussi pointer le bout de son museau.

Le conseil de Woopets : que faire en cas de contamination à la bactérie Bartonella henselae ?

Une infection à Bartonella henselae doit être évaluée par un médecin. Chez une personne en bonne santé, la maladie guérit souvent spontanément, mais un traitement peut être indiqué dans certaines situations, par exemple en cas de symptômes importants ou d’immunodépression.

Si votre chat lèche votre plaie, nettoyez-la rapidement à l’eau et au savon doux. Pour limiter les risques, traiter régulièrement votre ami félin contre les puces. Et si de la fièvre, une lésion cutanée ou des ganglions douloureux se manifestent dans les semaines suivantes, nous vous invitons à prendre rendez-vous chez votre médecin.