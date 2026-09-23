Les chats mangent-ils de l’herbe parce qu’ils sont malades ? Deux enquêtes remettent cette idée en question

Pourquoi les chats mangent-ils de l’herbe ? Pour se faire vomir, éliminer leurs boules de poils ou simplement parce qu’ils aiment ça ? Une étude américaine menée auprès de plus d’un millier de propriétaires de chats apporte un éclairage surprenant sur ce comportement courant et remet en question certaines idées reçues. On vous en dit plus dans cet article.

Voir son chat grignoter de l’herbe ou une plante est une scène familière, souvent accompagnée de la même question : cherche-t-il à se faire vomir, à soulager un problème digestif ou à éliminer ses boules de poils ? C’est justement ce que Benjamin Hart et ses collègues de l’université de Californie ont cherché à comprendre.

À travers 2 enquêtes menées auprès de 1 000 à 2 000 propriétaires de chats à 10 ans d’intervalle, ces chercheurs ont étudié ce comportement pour déterminer s’il était lié à un malaise, aux vomissements ou aux boules de poils. Ils se sont également intéressés à une autre piste : et si manger des végétaux était tout simplement un comportement naturel, hérité des ancêtres sauvages du chat ?

Un comportement beaucoup plus courant qu’on ne le pense

Les résultats publiés dans Animals* ont permis de remettre en cause plusieurs idées reçues. Pour commencer, ils ont confirmé que manger des plantes est loin d’être exceptionnel chez le chat : dans la première enquête, 65 % des chats en consommaient chaque semaine, et dans la seconde, 71 % avaient été observés en train d’en manger au moins 6 fois. Surtout, très peu semblaient malades avant de le faire : seulement 6 à 9 % selon les enquêtes. Les vomissements, eux, concernaient fréquemment 27 à 37 % des chats après ingestion (sans pour autant prouver qu’ils mangeaient des plantes pour vomir).

Les jeunes chats étaient également plus enclins à ce comportement que les plus âgés, tandis que la longueur des poils ne semblait pas jouer de rôle, ce qui ne va pas dans le sens d’une fonction liée aux boules de poils.

© Erica Orcutt / Animals

Alors, pourquoi le font-ils ? Les chercheurs évoquent notamment l’idée d’un atavisme évolutif : un comportement ancien, hérité de leurs ancêtres, qui pourrait avoir contribué à une forme de purge mécanique du tube digestif, notamment contre les parasites intestinaux. Il pourrait aussi simplement s’inscrire dans un comportement exploratoire.

Attention toutefois, l’étude ne permet pas de conclure que les chats mangent de l’herbe pour se vermifuger. Les données reposent sur les observations des propriétaires et aucun parasite n’a été directement mesuré. Elles mettent néanmoins en lumière une chose rassurante : grignoter occasionnellement de l’herbe peut faire partie des comportements normaux du chat, à condition bien sûr que les plantes accessibles soient sans danger.

L’info Woopets – Comment protéger son chat des plantes toxiques ?

S’ils aiment les mâchouiller, toutes les plantes ne sont pas sans danger pour nos félins. Certaines espèces courantes peuvent provoquer des troubles digestifs, voire être gravement toxiques. Mieux vaut donc connaître les plantes présentes dans son environnement avant de laisser son chat en manger. Pensez à :

Vérifier la toxicité de chaque plante avant de l’introduire dans votre intérieur ;

Être particulièrement vigilant avec les bouquets et les plantes décoratives, dont certaines peuvent être dangereuses pour les chats ;

Éviter l’accès à votre chat aux plantes dont vous ne connaissez pas l’espèce ;

Proposer éventuellement de l’herbe à chat cultivée à cet effet, en veillant à ce qu’elle soit propre et dépourvue de produits chimiques.

Si votre chat présente des symptômes après avoir mangé une plante, contactez rapidement un vétérinaire en précisant, si possible, le nom de la plante concernée.

* Hart BL, et al. « Characteristics of Plant Eating in Domestic Cats », Animals (Basel), 2021 Jun 22;11(7).