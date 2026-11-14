Une chienne tombe dans un égout, 3 passants épaulent sa maîtresse et guident les pompiers

Le soir du mercredi 4 novembre, une promenade au parc Roi Baudouin, à Jette (région Bruxelles-Capitale, Belgique), a tourné court pour Katie : sa chienne a soudainement disparu dans un puits d'égout resté ouvert, à quelques pas de la piste cyclable. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus vers 22h15 et sont descendus au fond du conduit pour la récupérer.

Ce soir-là, Katie marchait avec sa compagne à 4 pattes à 2 mètres environ de la piste cyclable, dans les parages de l'école Les Chatons, lorsque l'animal a brusquement cessé d'être à ses côtés. Dans un témoignage publié sur la page Facebook Jette, douce et solidaire, et relayé par BX1, la maîtresse a décrit une soirée qu'elle a vécue comme terrifiante.

« Notre chienne est tombée dans un puits d’égout laissé ouvert. Le puits faisait 3 à 4 mètres de profondeur et notre chienne s’est retrouvée au fond, dans les eaux usées, avec de l’eau jusqu’au cou »

« Pendant un moment, j’ai cru que nous l’avions perdue »

Face au trou, Katie a tout de suite appelé les pompiers, elle qui, l'espace d'un instant, a cru avoir perdu sa chienne.

« Je vous laisse imaginer notre frayeur. Pendant un moment, j’ai cru que nous l’avions perdue », se souvient Katie.

« Ils ont pu remonter le chien en toute sécurité à l’aide d’une corde »

Du côté des secours, Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, a confirmé que ses équipes avaient été sollicitées au parc Roi Baudouin, près de l'entrée de la rue Dupré, pour un chien passé dans une bouche d'égout. Il a précisé que le couvercle reposait juste à côté de l'ouverture.

Le porte-parole a ensuite détaillé la manœuvre menée pour atteindre la rescapée : « deux pompiers sont descendus dans le conduit à l’aide de l’échelle. Ils ont pu remonter le chien en toute sécurité à l’aide d’une corde ».

La chienne ne semblait pas blessée. Par précaution, les pompiers ont toutefois recommandé à Katie de se tourner vers un vétérinaire en cas d'évolution de l'état de l'animal.

Des passants pour guider les secours

Par ailleurs, 3 personnes - 2 jeunes femmes et 1 jeune homme - qui étaient de passage sont venues en aide à Katie et ont indiqué aux pompiers où se rendre. La maîtresse leur a exprimé sa reconnaissance, ainsi qu'aux secours.

« Deux jeunes femmes et un jeune homme se sont arrêtés pour nous aider et ont guidé les pompiers jusqu’à l’endroit. Leur gentillesse et leur solidarité m’ont beaucoup touchée », écrit-elle.

Le soulagement a pourtant laissé place à une interrogation. Katie a jugé « assez inquiétant qu’un puits aussi profond ait pu rester ouvert si près d’une piste cyclable ». Elle a par ailleurs indiqué avoir alerté Bruxelles Environnement ; d'après elle, l'organisme se penchait sur ce qui s'était passé.