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Une chienne tombe dans un égout, 3 passants épaulent sa maîtresse et guident les pompiers


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Le soir du mercredi 4 novembre, une promenade au parc Roi Baudouin, à Jette (région Bruxelles-Capitale, Belgique), a tourné court pour Katie : sa chienne a soudainement disparu dans un puits d'égout resté ouvert, à quelques pas de la piste cyclable. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus vers 22h15 et sont descendus au fond du conduit pour la récupérer.

Illustration : "Une chienne tombe dans un égout, 3 passants épaulent sa maîtresse et guident les pompiers"
© Kati Leinonen / Facebook

Ce soir-là, Katie marchait avec sa compagne à 4 pattes à 2 mètres environ de la piste cyclable, dans les parages de l'école Les Chatons, lorsque l'animal a brusquement cessé d'être à ses côtés. Dans un témoignage publié sur la page Facebook Jette, douce et solidaire, et relayé par BX1, la maîtresse a décrit une soirée qu'elle a vécue comme terrifiante.

« Notre chienne est tombée dans un puits d’égout laissé ouvert. Le puits faisait 3 à 4 mètres de profondeur et notre chienne s’est retrouvée au fond, dans les eaux usées, avec de l’eau jusqu’au cou »

« Pendant un moment, j’ai cru que nous l’avions perdue »

Face au trou, Katie a tout de suite appelé les pompiers, elle qui, l'espace d'un instant, a cru avoir perdu sa chienne.

« Je vous laisse imaginer notre frayeur. Pendant un moment, j’ai cru que nous l’avions perdue », se souvient Katie.

Gros plan sur le museau d'un chien et pompier casqué penché sur une bouche d'égout ouverte, de nuit
© Kati Leinonen / Facebook

 « Ils ont pu remonter le chien en toute sécurité à l’aide d’une corde »

Du côté des secours, Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, a confirmé que ses équipes avaient été sollicitées au parc Roi Baudouin, près de l'entrée de la rue Dupré, pour un chien passé dans une bouche d'égout. Il a précisé que le couvercle reposait juste à côté de l'ouverture.

Le porte-parole a ensuite détaillé la manœuvre menée pour atteindre la rescapée : « deux pompiers sont descendus dans le conduit à l’aide de l’échelle. Ils ont pu remonter le chien en toute sécurité à l’aide d’une corde ».

Deux pompiers casqués au fond d'un puits en briques, une corde descendant vers eux
© Kati Leinonen / Facebook

La chienne ne semblait pas blessée. Par précaution, les pompiers ont toutefois recommandé à Katie de se tourner vers un vétérinaire en cas d'évolution de l'état de l'animal.

Des passants pour guider les secours

Par ailleurs, 3 personnes - 2 jeunes femmes et 1 jeune homme - qui étaient de passage sont venues en aide à Katie et ont indiqué aux pompiers où se rendre. La maîtresse leur a exprimé sa reconnaissance, ainsi qu'aux secours.

« Deux jeunes femmes et un jeune homme se sont arrêtés pour nous aider et ont guidé les pompiers jusqu’à l’endroit. Leur gentillesse et leur solidarité m’ont beaucoup touchée », écrit-elle.

Le soulagement a pourtant laissé place à une interrogation. Katie a jugé « assez inquiétant qu’un puits aussi profond ait pu rester ouvert si près d’une piste cyclable ». Elle a par ailleurs indiqué avoir alerté Bruxelles Environnement ; d'après elle, l'organisme se penchait sur ce qui s'était passé.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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