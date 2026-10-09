En emménageant dans sa nouvelle maison, un propriétaire découvre des dizaines de chats

En Géorgie (États-Unis), un propriétaire a fait la sombre découverte de dizaines de félins abandonnés en entrant dans son nouveau logement, ces derniers ont pu être sauvés grâce à l’intervention d’une association. Durant un an, les chats ont vécu un cauchemar, enfermés dans l’obscurité. Après leur évacuation, ils ont tous témoigné d’un immense soulagement.

En passant le pas de la porte, ce propriétaire ne pouvait pas croire à la scène qui se présentait sous ses yeux. Il a pris contact avec un refuge, True Rescue, qui est venu lui prêter main forte pour l’évacuation et la prise en charge des félins condamnés durant ces longs mois.

Des dizaines de félins à sauver

La directrice du refuge, Kristin Condit, et 2 personnes de son équipe, ont éprouvé le même choc en arrivant face aux dizaines de félins restés prisonniers de la maison. Ils ont identifié une situation de thésaurisation évidente.

Le travail a débuté par l’installation de plusieurs pièges à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment afin de récupérer l’ensemble des chats.

Une longue guérison à venir

Comme l’explique The Dodo, la santé des chatons étaient évidemment précaire. Quasiment tous les chats étaient concernés par une affection de la peau très contagieuse. Des soins ont été mis en place en urgence pour les soigner.

Retrouver la dignité

Après le sauvetage qui a duré plusieurs jours, et après avoir passé quelque temps au refuge, les chats ont pu se reconstruire petit à petit. Ils ont dévoilé leur douce personnalité et les gestes de tendresse sont arrivés. Un sauveteur témoigne : « Ils commencent vraiment à venir se réchauffer contre nous. La moitié est encore craintive, mais tous peuvent être touchés et manipulés ».

Après les soins, il est prévu que les chats rejoignent des familles d’accueil.

Comment prendre soin de l’épiderme du chat ?

La peau des chats est sensible et demande des soins particuliers, notamment :

Un brossage régulier, pour éliminer les poils morts, les nœuds et laisser l’épiderme respirer

L’alimentation, de préférence riche en oméga-3

Des soins antiparasitaires réguliers pour éviter les parasites et les démangeaisons qui l’accompagnent

L’utilisation de produits adaptés à la peau du chat au PH neutre

Au quotidien, il est important de surveiller l’épiderme du chat, et l’éventuelle présence de rougeurs, de croûtes, de pellicules ou de perte de poils. Les anomalies doivent systématiquement être rapportées à un vétérinaire qui pourra effectuer un diagnostic.