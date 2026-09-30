Cette chatte de 13 ans et demi cherche un foyer après avoir vécu chez une personne souffrant du syndrome de Diogène

Après un début de vie difficile, Boulette aspire simplement à connaître la douceur d’un véritable foyer. À 13 ans et demi, cette adorable chatte douce et affectueuse apprécie toujours autant les câlins, les siestes au chaud et la présence des humains. Seriez-vous prêt à lui offrir une seconde chance qui pourrait enfin lui permettre de s’épanouir ?

L’histoire de Boulette a malheureusement commencé dans un environnement particulièrement difficile. Cette gentille chatte vivait en effet dans un logement occupé par une personne souffrant du syndrome de Diogène, avec un cadre de vie qui pouvait être fortement dégradé par l’accumulation de déchets, de poussières, de saletés ou de déjections.

Heureusement, Boulette a pu être secourue et mise à l’abri par l’association Adopte un matou. Désormais proposée à l’adoption sur Animaux.fr, elle espère rencontrer une famille douce et aimante qui lui offrira enfin un environnement calme, sécurisant et rempli de tendresse pour commencer une nouvelle vie.

Boulette Race : Européen Âge : 13 ans et 8 mois Localisation : Paris (75020) France Association : Adopte un Matou Rencontrer Boulette

Pourquoi Boulette pourrait bien devenir votre nouvelle compagne à 4 pattes

À presque 14 ans, Boulette a peut-être l’âge d’une mamie, mais elle a gardé toute sa curiosité et une jolie envie de profiter de la vie. Douce, affectueuse et encore un peu joueuse, cette adorable chatte écaille de tortue diluée apprécie par-dessus tout la présence de ses humains et les moments de complicité. Comme le raconte l’association Adopte un matou sur sa fiche d’adoption Animaux.fr, « elle ne dit jamais non à une belle séance de câlins ! »

© Adopte un matou / Animaux.fr

Son petit bonheur ? Se sentir entourée et en sécurité, avant de venir se blottir tout contre vous pour une sieste ou une nuit bien au chaud.

Avec son tempérament tendre et attachant, Boulette pourrait ainsi trouver sa place auprès d’une personne ou d’une famille à la recherche d’une compagne calme, affectueuse et pleine de douceur.

© Adopte un matou / Animaux.fr

Tout savoir avant d’adopter Boulette

Adopter Boulette, c’est avant tout s’engager à lui offrir un quotidien doux et serein, en tenant compte de son âge et de son état de santé. La minette présente en effet « une forte suspicion de tumeur mammaire, qui n’est pas opérable pour le moment ». L’association précise néanmoins qu’« elle ne souffre actuellement pas, mange, profite de la vie et mène une vie normale », avec la nécessité d’une surveillance et d’un accompagnement vétérinaire adaptés.

© Adopte un matou / Animaux.fr

Pour ses dernières belles années, Boulette recherche donc un foyer calme, aimant et sécurisant, prêt à lui offrir confort et tendresse. Ses futurs humains devront également veiller à la sécurité de leur logement : « Les extérieurs (fenêtres, balcons…) de son futur foyer doivent impérativement être sécurisés », afin d’éviter tout risque de fugue ou de chute. Une adoption qui demande donc de la disponibilité et de l’attention, mais qui pourrait offrir à cette adorable mamie chat une belle fin de parcours, entourée d’amour.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Adopte un matou sur l’annonce Animaux.fr de Boulette.