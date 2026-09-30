  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Cette chatte de 13 ans et demi cherche un foyer après avoir vécu chez une personne souffrant du syndrome de Diogène

Cette chatte de 13 ans et demi cherche un foyer après avoir vécu chez une personne souffrant du syndrome de Diogène


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Après un début de vie difficile, Boulette aspire simplement à connaître la douceur d’un véritable foyer. À 13 ans et demi, cette adorable chatte douce et affectueuse apprécie toujours autant les câlins, les siestes au chaud et la présence des humains. Seriez-vous prêt à lui offrir une seconde chance qui pourrait enfin lui permettre de s’épanouir ?

Illustration : "Cette chatte de 13 ans et demi cherche un foyer après avoir vécu chez une personne souffrant du syndrome de Diogène"
© Adopte un matou / Animaux.fr

L’histoire de Boulette a malheureusement commencé dans un environnement particulièrement difficile. Cette gentille chatte vivait en effet dans un logement occupé par une personne souffrant du syndrome de Diogène, avec un cadre de vie qui pouvait être fortement dégradé par l’accumulation de déchets, de poussières, de saletés ou de déjections.

Heureusement, Boulette a pu être secourue et mise à l’abri par l’association Adopte un matou. Désormais proposée à l’adoption sur Animaux.fr, elle espère rencontrer une famille douce et aimante qui lui offrira enfin un environnement calme, sécurisant et rempli de tendresse pour commencer une nouvelle vie.

Photo de Boulette issue de son annonce d'adoption sur Animaux.fr
Boulette Femelle
Race : Européen
Âge : 13 ans et 8 mois
Localisation : Paris (75020) France
Association : Adopte un Matou
Rencontrer Boulette

Pourquoi Boulette pourrait bien devenir votre nouvelle compagne à 4 pattes

À presque 14 ans, Boulette a peut-être l’âge d’une mamie, mais elle a gardé toute sa curiosité et une jolie envie de profiter de la vie. Douce, affectueuse et encore un peu joueuse, cette adorable chatte écaille de tortue diluée apprécie par-dessus tout la présence de ses humains et les moments de complicité. Comme le raconte l’association Adopte un matou sur sa fiche d’adoption Animaux.fr, « elle ne dit jamais non à une belle séance de câlins ! »

Illustration de l'article : Après avoir vécu auprès de maîtres souffrant du syndrome de Diogène, cette adorable chatte âgée cherche désormais un foyer

© Adopte un matou / Animaux.fr

Son petit bonheur ? Se sentir entourée et en sécurité, avant de venir se blottir tout contre vous pour une sieste ou une nuit bien au chaud.

Avec son tempérament tendre et attachant, Boulette pourrait ainsi trouver sa place auprès d’une personne ou d’une famille à la recherche d’une compagne calme, affectueuse et pleine de douceur.

Illustration de l'article : Après avoir vécu auprès de maîtres souffrant du syndrome de Diogène, cette adorable chatte âgée cherche désormais un foyer

© Adopte un matou / Animaux.fr

Tout savoir avant d’adopter Boulette

Adopter Boulette, c’est avant tout s’engager à lui offrir un quotidien doux et serein, en tenant compte de son âge et de son état de santé. La minette présente en effet « une forte suspicion de tumeur mammaire, qui n’est pas opérable pour le moment ». L’association précise néanmoins qu’« elle ne souffre actuellement pas, mange, profite de la vie et mène une vie normale », avec la nécessité d’une surveillance et d’un accompagnement vétérinaire adaptés.

Illustration de l'article : Après avoir vécu auprès de maîtres souffrant du syndrome de Diogène, cette adorable chatte âgée cherche désormais un foyer

© Adopte un matou / Animaux.fr

Pour ses dernières belles années, Boulette recherche donc un foyer calme, aimant et sécurisant, prêt à lui offrir confort et tendresse. Ses futurs humains devront également veiller à la sécurité de leur logement : « Les extérieurs (fenêtres, balcons…) de son futur foyer doivent impérativement être sécurisés », afin d’éviter tout risque de fugue ou de chute. Une adoption qui demande donc de la disponibilité et de l’attention, mais qui pourrait offrir à cette adorable mamie chat une belle fin de parcours, entourée d’amour.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Adopte un matou sur l’annonce Animaux.fr de Boulette.

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Son chat supporte mal ses absences, alors elle lui offre un coussin avec son propre portrait (vidéo) Emotion

Son chat supporte mal ses absences, alors elle lui offre un coussin avec son propre portrait (vidéo)

Quitter la maison sans son chat peut être difficile lorsque celui-ci supporte mal la séparation. Cheryl l’a bien...

28/09/26 | Par L. Beaurin