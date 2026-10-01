2 policiers sauvent un chat piégé dans un appartement en feu, puis sont conduits à l’hôpital à cause des fumées

Dans les Pyrénées-Atlantiques, un chat a été sauvé in extremis d’un appartement ravagé par les flammes grâce à l’intervention de 2 policiers. Exposés aux fumées toxiques lors du sauvetage, les agents ont été conduits à l’hôpital, mais ont heureusement pu reprendre rapidement leur service.

A Bayonne (64), des policiers n'ont pas hésité à se mettre en grand danger pour sauver la vie d'un chat s'étant retrouvé seul dans un appartement en proie aux flammes, rapportait Actu Pays Basque . Grâce à leur action héroïque, le félin a pu rejoindre son humain sain et sauf.

Les faits se sont déroulés l'après-midi du dimanche 20 septembre 2026. Peu avant 16 heures, un appel au 17, le numéro d'urgence pour joindre police secours, signalait un incendie qui venait de se déclarer dans un appartement.

Les premiers intervenants à arriver sur les lieux ont été 2 agents de la police nationale. Ils ont été accueillis devant l'immeuble par le locataire qui était parvenu à sortir à temps et qui leur a expliqué que son chat se trouvait toujours à l'intérieur du logement en feu.



Photo d'illustration

Le duo n'a pas tergiversé. Malgré les risques, les policiers se sont engouffrés dans l'appartement envahi par les flammes et une épaisse fumée toxique.

Ils ont finalement réussi à localiser le chat, puis à s'en saisir pour l'emmener hors de l'habitation et du danger. Indemne, le félin a été remis à son propriétaire, soulagé et reconnaissant.

« Bravo et félicitations à ces deux policiers pour leur courage et leur engagement »

L'acte courageux des agents de la police bayonnaise, qui a permis de sauver une précieuse vie animale, a bien failli leur valoir quelques soucis de santé, mais fort heureusement, cela n'a pas été le cas. « Exposés aux fumées, les deux policiers sont intoxiqués et transportés à l'hôpital pour y être pris en charge », peut-on effectivement lire sur la page Facebook de la Police Nationale des Pyrénées Atlantiques. Ils ont rapidement quitté l'hôpital et ont même pu reprendre le service le jeudi 24 septembre.

« Bravo et félicitations à ces deux policiers pour leur courage et leur engagement, poursuit l'auteur de la publication. Une intervention qui démontre, une nouvelle fois, que les policiers sont là pour porter secours et protéger… tous les membres de la famille, même ceux qui ont quatre pattes ! »