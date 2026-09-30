Un chat d’intérieur peut attraper des tiques, mais sa protection doit tenir compte de son mode de vie

Votre compagnon aux longues moustaches ne met jamais une patte dehors et vous pensez qu’il est à l'abri des tiques ? Ce n’est pas tout à fait vrai. Ce petit parasite peut entrer dans votre nid douillet en s’accrochant à vos vêtements ou à un autre animal. Bien qu’il soit limité, ce risque n’est pas nul. Alors voici les bons réflexes pour protéger votre chat.

Comment un chat d’intérieur peut-il attraper une tique ?

Contrairement à d’autres parasites, les tiques ne volent pas et ne sautent pas, mais elles attendent dans la végétation qu’un potentiel hôte passe à proximité pour s’y accrocher. Une promenade dans les hautes herbes, une sortie en forêt ou même des passages dans le jardin suffisent à favoriser leur transport jusqu’à votre domicile.

En effet, une tique peut entrer dans votre maison ou votre appartement via une chaussure, un pantalon ou encore un sac. Elle profite ainsi d’un autre être vivant ou d’un objet pour se déplacer jusqu’à son nouvel environnement. Un chien qui revient de l’extérieur peut lui aussi en rapporter dans son pelage !

Une fois à l’intérieur, la tique peut chercher un hôte. Votre matou, même s’il ne sort jamais, peut alors être exposé. Or, leur morsure peut provoquer une irritation et transmettre certaines affections (maladie de Lyme, anaplasmose…).

Comment protéger un chat d’intérieur contre les tiques ?

Le fait de vivre à l’intérieur ne signifie pas que votre chat doit forcément être traité de la même manière qu’un félin sortant au quotidien. Vous pouvez adapter les mesures préventives à son mode de vie et à son environnement.

Un matou qui vit avec un chien promené tous les jours peut, par exemple, être davantage exposé qu’un félin vivant seul dans un appartement sans accès à l’extérieur. Nous vous invitons à inspecter régulièrement son pelage, à retirer vos chaussures à l’entrée pour limiter le risque d’introduction dans votre demeure et à utiliser plusieurs fois par an un traitement antiparasitaire recommandé par votre vétérinaire.

À noter qu’il est également vivement conseillé de protéger votre moustachu contre les puces et les vers, dont il n’est pas à l’abri !

Comment retirer une tique sur un chat ?

Vous avez repéré une tique bien fixée sur la peau de votre félin ? Retirez-la rapidement avec un crochet à tiques. Pour ce faire, saisissez le parasite au plus près de la peau, puis tirez doucement pour l’enlever.

Nous vous conseillons de ne pas l’enduire d’alcool ou de n’importe quel autre produit avant de l’enlever, ni de le brûler ou de l’écraser directement sur votre animal de compagnie. Après son retrait, surveillez la zone pendant quelques jours. Une rougeur importante, un gonflement persistant ou un changement soudain de comportement impose une consultation chez votre vétérinaire.