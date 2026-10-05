Coincé sur une plage entourée d’eau, un chat est secouru par les kayakistes appelés par son maître

À Oloron – Saint-Marie (Nouvelle-Aquitaine), un propriétaire a été contacté car son chat venait d’être retrouvé au milieu d’une rivière, et après plusieurs tentatives, il a fait appel au centre nautique de la ville. Personne ne sait comme Sousou, le chat, est arrivé au niveau de cette plage entourée d’eau, très difficile d’accès. Il est de retour auprès des siens après cette aventure qui a duré plus d’une semaine.

Ce sont des personnes exerçant à la médiathèque de la ville, raconte La République des Pyrénées, qui ont aperçu la présence anormale d’un chat au niveau d’une plage du gave d’Aspe, la rivière qui passe à Oléron.

Un inconfort évident

Les employés ont signalé la présence du chat, et une enquête rapide a été menée sur le groupe Facebook dédié aux habitants de la ville « Oloron-Saint-Marie… j’y vis ! ». Rapidement, un chat du nom de Sousou avait été signalé comme disparu une semaine plus tôt. Une photo montrait clairement qu’il s’agissait du même chat piégé au milieu de la rivière.

Une première tentative échouée

Après avoir reçu cette bonne nouvelle, le propriétaire de Sousou s’est rendu sur les bords du gave d’Aspe pour aller à la rencontre du chat. Tout ne s’est pas passé comme prévu, car l’homme a franchi les 10 mètres qui séparaient le chemin de promenade de la petite plage, et n’a pas réussi à atteindre Sousou malgré de nombreuses friandises déployées, des morceaux de viandes, ou encore des croquettes.

La République des Pyrénées

Convoquer les kayakistes

Non loin de là, se trouvait le centre nautique de Soeix, et des kayakistes habitués au dessin de la rivière oloronaise. Ces derniers se sont rapprochés du chat grâce à leurs kayaks et ont pu le récupérer en toute sécurité. Dans les minutes qui ont suivi, Sousou a pu rejoindre sa maison.

Les chats aiment-ils l’eau ?

Les chats sont connus pour ne pas aimer l’eau. Cela est dû en partie à leur pelage qui a tendance à se gorger au contact de l’eau, ajoutant du poids et freinant des déplacements aussi agiles que d’habitude.

Par ailleurs, nombreux sont les chats, aussi, qui aiment jouer avec l’eau, en particulier celle qui vient du robinet ou d’une fontaine. Essayer d’attraper l’eau avec ses pattes peut même devenir un jeu dont ils ne se lassent jamais.

On observe aussi que le goût ou l’aversion pour l’eau est liée aux caractéristiques des races de chats. Le Maine Coon ou le Bengal par exemple ont tendance à être plus à l’aise avec l’eau.