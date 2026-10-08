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Cette maman chat protège ses 6 nouveau-nés sous une maison, jusqu’à ce que quelqu’un les remarque


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Après une vaste opération de capture-stérilisation-retour-maintien, une chatte errante et ses 6 chatons ont enfin pu être tirés d’une cachette particulièrement difficile d’accès sous une maison. Désormais réunie avec ses petits et prise en charge par une association, la petite famille attend de pouvoir commencer une nouvelle vie, loin de la rue.

Illustration : "Cette maman chat protège ses 6 nouveau-nés sous une maison, jusqu’à ce que quelqu’un les remarque"
© Broomfield Police Department / Facebook

A Broomfield, ville du Colorado (Etats-Unis) située à une vingtaine de kilomètres au nord de Denver, les autorités locales avaient récemment été sollicitées par les habitants qui avaient repéré une colonie importante de chats errants.

La police de Broomfield (Broomfield Police Department) a mobilisé les agents de son service animalier, qui ont monté une vaste opération de capture. Une mission pour laquelle ils ont bénéficié de l'aide de nombreux membres de la communauté locale, d'après 9 News.

Ils ont ainsi réussi à rassembler la vaste majorité des félins harets, qui seront stérilisés et soignés avant d'être relâchés. Il restait toutefois toute une famille à secourir : une chatte et ses 6 chatons nouveau-nés.

Ils avaient trouvé refuge sous une maison. Leur cachette était extrêmement difficile d'accès pour les intervenants.

Illustration de l'article : Cette maman chat protège ses 6 nouveau-nés sous une maison, jusqu’à ce que quelqu’un les remarque
Broomfield Police Department / Facebook

Ceux-ci ne se sont toutefois pas laissés décourager. Ils ont commencé par s'occuper de la mère, qu'ils sont parvenus à capturer en toute sécurité. Ils se sont ensuite chargés des bébés.

Les agents se sont servis d'outils pour agrandir l'ouverture, puis ont enfin pu mettre la main sur les chatons. Ils les ont fait sortir les uns après les autres en agissant précautionneusement pour ne pas les blesser. Ils ont ensuite été réunis avec leur génitrice.

Illustration de l'article : Cette maman chat protège ses 6 nouveau-nés sous une maison, jusqu’à ce que quelqu’un les remarque
Broomfield Police Department / Facebook

« Un magnifique exemple de collaboration entre les services animaliers et notre communauté »

La petite famille de nouveau au complet a été confiée à l'association locale de protection animale, la Humane Society of Boulder Valley. La chatte et ses petits reçoivent tous les soins dont ils ont besoin.

Illustration de l'article : Cette maman chat protège ses 6 nouveau-nés sous une maison, jusqu’à ce que quelqu’un les remarque
Broomfield Police Department / Facebook

Les chatons seront proposés à l'adoption dès qu'ils atteindront l'âge d'être séparés de leur maman et d'être stérilisés. Cette dernière figurera, elle aussi, sur la liste des animaux adoptables après sa stérilisation.

Sur sa page Facebook, la police de Broomfield a tenu à adresser « un immense merci aux habitants qui ont contribué à rendre ce sauvetage possible ! ». Il s'agit pour elle d'un « magnifique exemple de collaboration entre les services animaliers et notre communauté ».

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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