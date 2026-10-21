« Elle n'a rien fait de mal » : renvoyée pour avoir laissé un élève sauver un chaton sur la route, les parents exigent le retour de cette conductrice de bus

Sur le chemin de l'école élémentaire North Harford, Alex Thomas, 10 ans, a aperçu un minuscule chaton au milieu de la chaussée. Sa conductrice de bus scolaire, Cynthia Morgan, 67 ans, a arrêté le véhicule et l'a laissé descendre pour la récupérer, avant d'être écartée de son circuit après l'incident, pour non-respect du protocole, rapportait CBS News . Le garçon et sa mère réclament aujourd'hui sa réintégration.

La jeune chatte écaille de tortue était si menue qu'elle tenait dans les mains : Alex l'a comparée à un sachet de mélange apéritif de la marque Utz. Sa robe, qui lui évoquait des cookies et des brownies, lui a valu son nom, Brookie.

D'après le garçon, Cynthia Morgan a immobilisé le bus, allumé les feux arrière, déployé le panneau stop et ouvert la porte, avant de le laisser sortir attraper la petite féline et remonter à bord avec elle. Une fois dans le véhicule, raconte encore Alex, Brookie a fait ses besoins sur le sol.

Le geste n'est pas resté sans conséquence. Après l'incident, la conductrice a été retirée de son circuit au sein des Harford County Public Schools, le district scolaire du comté, pour non-respect du protocole. Taffy Thomas, la mère d'Alex, affirme que ni elle, ni son fils, ni les autres parents n'ont été consultés avant cette décision.

« J'ai été absolument consternée par la façon dont elle a été traitée. Personne ne m'a contactée, personne n'a parlé à Alex, personne n'a parlé aux autres parents avant que la décision de la renvoyer soit prise. »

Une pétition pour le retour de Cynthia Morgan

La famille n'est pas seule à contester la décision : Alex et sa mère ont rejoint les milliers de signataires d'une pétition qui réclame le retour de Cynthia Morgan. Taffy Thomas rappelle que cette conductrice de bus accompagne son fils depuis la maternelle et qu'elle prend la peine de connaître chacun des enfants qu'elle transporte. Jamais, assure-t-elle, l'idée que son garçon ait pu être en danger ne lui a traversé l'esprit.

Alex a, quant à lui, formulé 3 vœux. Le premier s'adresse au public, invité à s'en tenir à ce qui s'est réellement passé plutôt qu'aux hypothèses. Le 2e vise le district : « Pour ramener Mme Cynthia, parce qu'elle n'a rien fait de mal ». Le 3e concerne Brookie et il est destiné à son père : « Si mon père regarde ça, il faut qu'on prenne le chaton ! »

De son côté, le district a refusé de commenter une affaire de personnel. Dans une déclaration diffusée la semaine précédant le reportage, il posait toutefois un principe : « La certification et la décertification d'un conducteur de bus ne reposent pas toujours sur un seul incident ». Interrogés sur un éventuel réexamen du dossier, ses responsables ont simplement renvoyé CBS News Baltimore à ce texte.

Lauren Paige, présidente du conseil scolaire du comté de Harford, a elle aussi défendu la décision du district. « Nous devons évaluer les situations de transport scolaire non seulement selon les intentions derrière un acte, mais aussi selon les risques potentiels », a-t-elle déclaré. Laisser un élève quitter le bus pour s'avancer sur la chaussée et récupérer un animal inconnu soulève, selon elle, des préoccupations légitimes de sécurité, et bonnes intentions et décisions sûres ne vont pas toujours de pair.