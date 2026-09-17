Ce chat à l’air boudeur est ramené au refuge après 5 ans en famille, puis trouve un nouveau foyer

Recueilli par Orphans of the Storm de Chicago alors qu’il était un chaton errant, Reese avait passé 5 ans dans une famille avant d’être ramené au refuge. Celui-ci n’a pas hésité une minute avant de décider de lui trouver un nouveau foyer. Avec sa dent de travers et son air renfrogné, ce félin au caractère drôle et affectueux a attiré l’attention d’une famille qui a choisi de lui offrir une nouvelle vie où il pourra développer ses talents d’enquêteur.

Orphans of the Storm est un refuge situé dans la banlieue de Chicago, dans l’Illinois (États-Unis), créé en 1928. C’est au sein de cette association que Reese avait été recueilli en tant que chaton errant des rues de Mundelein, en 2021, avant d’être adopté. Mais après 5 années passées dans son foyer, sa vie a pris un autre tournant lorsque la situation de sa famille a changé. Ramené au refuge qui l’avait accueilli une première fois, il était de retour à la case départ. Cependant, l’association était déterminée à aider de chat formidable à trouver son bonheur.

Orphans of the Storm / Facebook

Une particularité qui lui donne une expression singulière

« C’est vraiment l’un des chats les plus amusants, les plus excentriques et les plus adorables qui soient », confiait Orphans of the Storm au média LoveMeow. Curieux, le chat roux adore fouiner dans chaque sac comme pour y dénicher des croquettes. Considéré par ses bienfaiteurs comme un enquêteur, il n’hésite pas à se glisser dans chaque sac ou poche pour une fouille en bonne et due forme.

Orphans of the Storm / Facebook

Selon eux, il adore aussi jouer, manger et profiter de la vie. Mais ce qui le démarque le plus des autres chats, c’est sa dent de travers qui lui donne constamment une mine renfrognée. « Même s’il a l’air d’un petit bonhomme qui en a ras-le-bol, Reese est en réalité le chat le plus gentil et le plus affectueux qui soit ».

Le refuge précisait que cette particularité qui fait son charme ne le handicape pas et n’est en aucun cas liée à un souci de santé quelconque.

Orphans of the Storm / Facebook

« Oui, c’est celui-là que je veux »

Les traits caractéristiques de Reese et sa personnalité font de lui un chat que l’on ne peut ignorer. Et il adore ça : attirer l’attention est sa passion, tout comme être auprès de ses maîtres.

Orphans of the Storm / Facebook

Le refuge a tout mis en œuvre pour lui trouver un nouveau foyer, multipliant les appels à l’adoption sur ses différents réseaux sociaux. Cela a porté ses fruits, puisque les pitreries de Reese et son visage unique ont touché le cœur de quelqu’un. Une famille aimante l’a officiellement adopté, reconnaissant dans ce chat facétieux, curieux, à l’expression constamment offensée, mais au caractère doux, le félin qu’il leur fallait : « Quelqu’un a vraiment vu tout ça et s’est dit : “Oui, c’est celui-là que je veux” ».

Orphans of the Storm / Facebook

Reese est désormais dans sa maison, où il peut inspecter chaque recoin, comme le petit enquêteur qu’il est !