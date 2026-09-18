Un chaton avec un goulot de bocal brisé autour du cou est libéré au refuge sans blessure grave

Après avoir vécu une mésaventure qui aurait pu lui coûter cher, la petite Mason a finalement été sauvée grâce à l’intervention conjointe de riverains et de sauveteurs animaliers. Désormais hors de danger aux côtés de sa mère et de ses frères, elle attend avec eux une seconde chance dans une famille aimante.

A Londres, un habitant a remarqué qu'une petite famille féline avait élu domicile dans son jardin. Elle était constituée d'une chatte tuxedo et de ses 3 chatons : un tuxedo comme elle, un autre au pelage entièrement noir et une petite femelle à la robe tigrée.



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Leur présence ne posait aucun problème à l'homme qui a même pris l'habitude de leur donner à manger. Il s'est toutefois inquiété en constatant que l'un des chatons, la minette tabby, avait un morceau de verre brisé autour du cou. C'était le goulot cassé d'un petit bocal, dont les bords acérés risquaient de lui causer de graves blessures.



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Il a lancé un appel à l'aide. Les associations locales RSPCA et Battersea Dogs & Cats Home y ont rapidement répondu.

Paige Havlin, agente de sauvetage animalier de la RSPCA, s'est rendue sur place. Avec l'aide du maître des lieux, elle a pu placer les 4 chats dans une caisse de transport pour les emmener au refuge de Battersea Dogs & Cats Home. Dès leur arrivée, la priorité était au retrait du morceau de verre.

« Heureusement, en nous y mettant à 2, nous avons réussi à faire passer délicatement les pattes du chaton à travers le bocal en verre, puis à le faire glisser par-dessus sa tête pour le retirer. Elle présentait quelques coupures superficielles mais, par miracle, aucune blessure grave », raconte Paige Havlin à The Dodo .



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Toute la famille est en sécurité et attend l'adoption

La jeune chatte débarrassée de son « collier » de verre a été appelée Mason. Sa mère se nomme désormais Mama Moustache, le petit tuxedo Baby Moustache et le chaton noir Kilner.

Ils bénéficient de tous les soins et attention dont ils ont besoin de la part de l'équipe de Battersea Dogs & Cats Home.



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« Mason et le reste de sa portée se remettent remarquablement bien de leur terrible épreuve », assure Grace Oliver, responsable de l’équipe chargée des chats à Battersea.

Il s'agit à présent de leur trouver des familles aimantes.