Trouvé errant à 6 semaines, ce chiot est adopté à nouveau après plusieurs retours au refuge

Après 4 retours au refuge, Charlie a finalement eu droit à une nouvelle chance : le jeune chien a été adopté, comme l'a confirmé une mise à jour publiée sur TikTok. Une heureuse issue pour celui qui, malgré plusieurs débuts de vie en famille, attendait encore de trouver un foyer prêt à lui ouvrir durablement ses portes.

Trouvé dans la rue alors qu'il n'était encore qu'un minuscule chiot, Charlie a retrouvé pour la 4e fois le refuge à l'approche de son 1er anniversaire. Son parcours, raconté sur TikTok, s'est conclu par l'annonce d'une nouvelle adoption.

C'est le compte @sharing.lov3 qui a raconté son histoire en vidéo, relayée par Parade Pets. Charlie n'était âgé que de 6 semaines lorsqu'il a été découvert errant, et il a vite trouvé une famille auprès du service animalier du comté de Cobb (Cobb County Animal Services), dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis).

© @sharing.lov3 / TikTok

Le jeune chien y est pourtant revenu. « 2 mois plus tard, il a été retrouvé dans la rue et ramené au refuge », précise la légende de la publication. À ce moment-là, il affichait presque le même poids qu'au jour de son départ, 8 semaines plus tôt, alors qu'il n'était encore qu'un tout petit chiot, et la vidéo le décrit comme n'ayant pratiquement que la peau sur les os.

Un 2e foyer a ensuite décidé d'adopter le chiot, qui y a passé quelques mois avant de reprendre le chemin du refuge : ses adoptants déménageaient et ne pouvaient pas l'emmener avec eux.

Des déménagements qui le ramènent au refuge

Une 3e famille l'a accueilli alors qu'il n'était toujours qu'un chiot, mais, à l'approche de son 1er anniversaire, Charlie a de nouveau franchi les portes de Cobb County Animal Services, pour la 4e fois. Là encore, ses adoptants changeaient de domicile et ne pouvaient pas l'emmener, indique la publication.

Sur TikTok, la publication le présente comme un chiot doux, gentil et affectueux, qui ne demandait qu'à être pris dans les bras et regardé.

La mise à jour que tout le monde attendait

Une mise à jour, publiée en commentaire de la vidéo, a ensuite annoncé la bonne nouvelle : « MISE À JOUR : LE PETIT CHARLIE A ÉTÉ ADOPTÉ !!! »

L'autrice du compte a également invité la nouvelle famille de Charlie à partager quelques photos et des nouvelles de son foyer.