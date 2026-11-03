Les pompiers démontent le dessous d’une Tesla pour tenter de libérer une chatte coincée

À Lewisville dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), une chatte nommée Sakura s'est retrouvée bloquée au fond du compartiment moteur d'une Tesla, un mardi, rapportait Cross Timbers Gazette . Pour la dégager, les pompiers n'ont eu d'autre choix que de démonter les éléments situés sous la voiture avant de pouvoir la rendre à sa famille.

Avant l'intervention, les proches de Sakura l'avaient cherchée partout pendant environ 3 heures. « Ils s'apprêtaient à repartir pour continuer les recherches quand ils ont entendu un faible miaulement venant de sous leur propre voiture », a raconté le service d'incendie de Lewisville (Lewisville Fire Department) dans une publication partagée sur sa page Facebook le mardi 27 octobre 2026. Ses équipes ont ensuite été appelées pour une minette logée profondément dans le compartiment moteur de la Tesla.

Cette fois, il ne suffisait pas de soulever le capot pour voir la boule de poils coincée dans un moteur s'en extirper seule, ont souligné les pompiers dans la même publication. Elle était, ont-ils insisté, vraiment coincée.

Une quarantaine de minutes de mécanique

Pour l'atteindre, les secouristes ont dû se retrousser les manches et retirer une à une les pièces de la partie basse du véhicule. Au bout d'environ 40 minutes et au prix de gros efforts, ils ont enfin pu accéder à la zone où se trouvait Sakura, tendre le bras et la sortir de là en toute sécurité.

© Lewisville Fire Department / Facebook

Le service d'incendie a salué la patience de son équipe, qui a dû composer avec la mécanique complexe du véhicule pour récupérer la chatte à la robe tigrée. Les pompiers se sont réjouis de l'avoir sauvée, et plus encore de pouvoir la rendre à sa famille, qui était évidemment soulagée et reconnaissante. Et de conclure : « Nous sommes heureux d'annoncer que Sakura la chatte est désormais saine et sauve, de retour dans les bras de ses humains. »

Sur une photo diffusée par les pompiers de Lewisville, la rescapée apparaît installée dans un endroit bien plus confortable pour faire la sieste.