Battu par son propriétaire et filmé sur Snapchat, ce chaton de 3 mois entame une longue convalescence

En Indre-et-Loire, le jeune Biscuit a échappé au pire après les violences qui lui ont été infligées. Désormais hors de danger, le chaton poursuit sa convalescence avant de pouvoir commencer une nouvelle vie. Sa congénère, qui vivait sous le même toit, a également été prise en charge. Quant à leur propriétaire, il a été placé en garde à vue et attend son procès.

Le calvaire de Biscuit est terminé. Ce chaton victime d'actes d'une grande brutalité de la part de son propre maître lui a été retiré et il reçoit désormais tous les soins dont il a besoin pour s'en remettre en vue d'un nouveau départ, rapporte la Fondation 30 Millions d'Amis sur son site .

Le propriétaire violent s'est filmé sur Snapchat

Les faits ont eu lieu le 29 septembre 2026. Ce soir-là, son propriétaire qui habite Sainte-Maure-de-Touraine (37), à une trentaine de kilomètres au sud de Tours, est entré dans une colère noire en constatant que le minet venait de picorer dans son assiette. Fortement alcoolisé, il s'est mis à rouer la petite créature de coups. L'individu s'est même filmé et a diffusé la vidéo sur Snapchat.



Association Félin Pour L'Autre - 37 / Facebook

Le chaton colourpoint de 3 mois souffrait le martyre, mais il allait être secouru grâce au signalement d'internautes choqués par la vidéo.

La gendarmerie s'est rendue chez son bourreau. Dans l'appartement, les militaires ont découvert un autre chaton, une femelle de 5 mois appelée Bounty. Aucun d'eux n'était vacciné ni identifié.

Bounty a été pris en charge par l'association Cerise Clément, qui l'a confiée à Alice, mère d'accueil. Celle-ci la décrit comme « câline, joueuse », et indique qu'elle s'alimente correctement.

Un chaton « en état de choc » et souffrant de « multiples contusions »

Quant à Biscuit, son état était bien plus préoccupant à cause des violences qu'il a subies. Pris en charge par l'équipe de Félin Pour l'Autre, il était « en état de choc, son petit corps présentait de multiples contusions et sa respiration était difficile. Il souffrait terriblement ! », d'après Gaëlle Gacquer, présidente de cette association.

Il a été emmené à la clinique vétérinaire de Saint-Pierre-des-Corps. L'examen a révélé qu'il souffrait « d’hématomes à l’oreille et à l’œil droits, de lésions à la langue et à l’articulation du talon droit, de fractures du bassin et de la 10e côte droite », détaille Gaëlle Gacquer.

Biscuit peut désormais « jouer, ronronner, faire le plein de câlins »

Après 72 heures délicates au cours desquelles il était en observation, le chaton n'était plus en danger. Sa convalescence devrait durer 4 à 6 semaines. « Il doit consolider ses fractures, notamment celle du bassin », indique la présidente de Félin Pour l'Autre.



Association Félin Pour L'Autre - 37 / Facebook

S'il semble se porter mieux sur le plan psychologique, il lui arrive encore de sursauter en cas de bruit ou de mouvement brusque en sa présence. « Mais ça ne l’empêche pas de bien manger, jouer, ronronner, faire plein de câlins », assure Gaëlle Gacquer.

Le propriétaire de Biscuit et Bounty a été placé en garde à vue. Il a reconnu les faits et comparaîtra le 23 mars 2027. La Fondation 30 Millions d'Amis précise qu'elle se constitue partie civile dans cette affaire.