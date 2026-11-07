Une chatte reste introuvable après la mort de son maître décédé, mais des bénévoles vont vérifier la maison

Après le décès de son maître, au Royaume-Uni, une chatte appelée Nibbles a dû tenir seule plusieurs semaines dans la maison de celui-ci. C'est une femme inquiète qui a alerté les bénévoles de la Stray Cat Rescue Team West Midlands, lesquels se sont ensuite rendus sur place.

Cette femme s'était adressée à la Stray Cat Rescue Team West Midlands, installée à Albrighton, en expliquant que le propriétaire de l'animal était mort environ un mois plus tôt, rapportait TAG24. Son corps avait été évacué du domicile quelque 2 semaines auparavant, mais, depuis, nul ne pouvait dire où se trouvait la petite chatte à la robe noire.

« Quelque chose la tracassait terriblement… Elle savait qu'il avait un chat. Personne ne semblait savoir ce qu'il était advenu d'elle », a relaté l'association sur Facebook.

Sollicitée, la police locale a indiqué aux bénévoles n'avoir croisé aucun animal dans la propriété au cours de son enquête. Cette réponse ne levant pas le doute, l'équipe a choisi de vérifier par elle-même et a envoyé des bénévoles à l'adresse.

Une porte ouverte, une odeur horrible

La porte arrière n'était pas verrouillée, si bien que les sauveteurs ont pu entrer directement. En partant en mission, ils s'attendaient à ne découvrir qu'un corps sans vie, tant les circonstances jouaient contre la féline. « Rien n'aurait pu nous préparer à ce que nous avons découvert en entrant », ont-ils confié, évoquant une odeur horrible et des conditions qui leur ont serré le cœur.

© Stray Cat Rescue Team West Midlands / Facebook

Pourtant, Nibbles respirait encore. D'après les sauveteurs, la rescapée, enfermée seule dans la maison, n'avait disposé d'aucune échappatoire : « Cette pauvre petite était piégée dans cette propriété, complètement seule, sans fenêtre ouverte, sans moyen de s'échapper et sans personne pour s'occuper d'elle », ont-ils écrit.

Comment a-t-elle pu tenir aussi longtemps ? Un grand sac de croquettes, resté dans le logement, lui a servi de réserve de nourriture. Quant à l'eau, les bénévoles pensent qu'elle a probablement bu dans la cuvette des toilettes.

Une rescapée de plus en plus confiante

En parcourant les pièces, les bénévoles ont aussi relevé des signes de l'attachement du propriétaire pour sa chatte : des jouets étaient répandus dans toute la maison, qui comptait également des griffoirs et une litière automatique.

3 jours après avoir été sortie de là, Nibbles commençait à se remettre du choc. Elle accorde désormais, peu à peu, sa confiance aux bénévoles, qui l'accompagnent pour qu'elle retrouve doucement ses repères.