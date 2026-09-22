Une simple vérification de puce révèle que cette Labrador a une famille qui l’attend depuis 4 ans

Séparée de sa famille depuis 4 ans, Laura a finalement retrouvé ceux qui n’avaient jamais cessé d’espérer son retour. C’est au refuge, grâce à sa puce d’identification, qu’un incroyable concours de circonstances a permis de réunir cette chienne et ses propriétaires.

Des retrouvailles émouvantes et inespérées ont eu lieu au refuge de la SPCA Roussillon à Delson, au Québec (Canada), le mercredi 9 septembre 2026. Une chienne répondant au nom de Laura revoyait enfin sa famille, qui la cherchait désespérément depuis 4 ans et a pu la ramener à la maison grâce à sa puce d'identification, rapportait Le Reflet .

« La famille était sous le choc. La fille, sa mère et sa grand-mère sont venues la journée même », raconte Pierre Bourbonnais, directeur général de la SPCA Roussillon. Les 3 femmes n'habitent qu'à une vingtaine de minutes de route de Delson, dans l'arrondissement montréalais de Verdun en l'occurrence.



SPCA Roussillon / Facebook

Disparue en octobre 2022

Laura, femelle Labrador Retriever sable désormais âgée de 9 ans et 3 mois, avait disparu en octobre 2022. Ses humains avaient longtemps tenté de la retrouver, mais sans succès. Ils avaient quasiment fait le deuil de leur amie à 4 pattes.

Ce qu'ils ignoraient, c'est que Laura avait ensuite été recueillie par d'autres personnes. Celles-ci s'étaient bien occupées d'elle, manifestement sans penser à vérifier son identification, jusqu'à leur déménagement récent dans le Roussillon. N'étant plus en mesure de garder la chienne, ils l'ont amené au refuge de la SPCA qui l'a passée au lecteur de puce.

« Il y en avait une et on s’attendait à ce que les informations concordent avec les gens qui venaient de nous porter le chien. Mais ce n’était pas le cas. Ce n’était pas la même ville », relate Pierre Bourbonnais.

« Une histoire digne d’un film »

L'association a contacté les véritables propriétaires, et la joyeuse réunion a donc eu lieu dans la foulée.

« Mes collègues m'ont dit que Laura avait reconnu sa famille. La chienne était plutôt tranquille avant, mais quand elle les a vus, elle est allée vers eux, leur a sauté dessus et sa queue s’est mise à grouiller », dit le directeur général de la SPCA Roussillon.

« Une histoire digne d’un film », peut-on lire dans un post Facebook de l'association.