Vrai ou faux ? Donner un bout d'avocat à son chien est bon pour son pelage

On entend parfois dire que l’avocat ferait briller le poil de nos chiens. Mais cette affirmation est-elle vraiment fondée ? Peut-on donner un petit morceau de ce fruit à son compagnon sans risque ? On fait le point ensemble.

Riche en bons nutriments, l’avocat est souvent apprécié chez nous, les humains, pour ses bienfaits sur la santé et sur la beauté de la peau et des cheveux. Mais qu’en est-il chez le chien ? Peut-on, par exemple, donner de l’avocat à son toutou pour qu’il ait un beau pelage ? La réponse est non, surtout pas ! Cet aliment est toxique sous toutes ses formes pour nos compagnons à 4 pattes.

L’avocat, un aliment à éviter pour le chien

Ce n’est pas parce qu’un aliment est sans danger pour nous qu’il l’est forcément pour nos animaux. L’avocat en est un bon exemple : sa consommation peut en effet provoquer une intoxication alimentaire chez le chien. Ce fruit contient notamment de la persine (une substance naturellement présente dans l’avocat) dont la toxicité chez les animaux varie selon la quantité ingérée et la partie consommée. Le noyau représente par ailleurs un risque mécanique important s’il est avalé, notamment en raison du risque d’obstruction digestive.

Après l’ingestion d’avocat, les premiers signes sont généralement des troubles gastro-intestinaux, comme des vomissements, de la diarrhée, une perte d’appétit ou de l’abattement. Dans les cas plus importants, d’autres complications peuvent survenir comme un arrêt cardiorespiratoire débouchant sur le décès de l'animal.

En outre, la forte teneur en matières grasses de l’avocat peut également favoriser des troubles digestifs et, chez certains chiens prédisposés, contribuer au risque de pancréatite aiguë. Il n’existe pas de quantité unique permettant de déterminer à partir de quelle dose l’avocat devient dangereux : le risque dépend notamment de la quantité ingérée, du poids du chien et de la partie de la plante consommée. Dans tous les cas, mieux vaut éviter d’en donner à votre compagnon à 4 pattes.

Le secret d’un beau pelage

Pour garantir un poil brillant et une peau saine à votre toutou, oubliez donc ce fruit et misez plutôt sur une alimentation complète et équilibrée, adaptée à son âge, sa taille et ses besoins. Les protéines, les acides gras essentiels, les vitamines et certains minéraux jouent notamment un rôle important dans la qualité de la peau et du poil. Une bonne hydratation est également indispensable.

L’entretien quotidien de votre chien compte aussi. Un brossage régulier, adapté au type de poil, permettra ainsi d’éliminer les poils morts, de limiter les nœuds et de garder un pelage propre.

Les bains, quant à eux, doivent rester raisonnables et être réalisés avec un shampoing spécialement conçu pour les chiens, car leur peau n’a pas les mêmes caractéristiques que la nôtre.

Enfin, un changement d’aspect du pelage ne doit pas être considéré comme un simple problème esthétique. Un poil terne, une peau très sèche, des démangeaisons, des rougeurs ou une perte de poils inhabituelle peuvent parfois signaler un problème de santé. Dans ce cas, mieux vaut demander conseil à un vétérinaire plutôt que de multiplier les compléments ou les produits « beauté ».

L’info Woopets - Que faire si mon chien a mangé de l’avocat ?

En cas d’ingestion importante, mieux vaut agir rapidement, même si votre chien ne présente aucun symptôme :

Contactez rapidement votre vétérinaire ou une clinique vétérinaire d’urgence pour évaluer le risque ;

Précisez la quantité et la partie de l’avocat ingérée, ainsi que l’heure approximative ;

Ne faites pas vomir votre chien et ne lui donnez aucun traitement sans avis vétérinaire ;

Surveillez son état : des vomissements, une diarrhée, de l’abattement, des difficultés respiratoires ou d’autres signes inhabituels nécessitent une prise en charge rapide.

En fonction de la situation, le vétérinaire pourra mettre en place un traitement adapté aux symptômes et décider si une hospitalisation est nécessaire.